魚樂軒海鮮酒樓　凍結令期間外賣服務

點心燒味不能錯過 外賣特價菜式 款款$8.99

（本報訊）位於東南Division街的魚樂軒（8733 SE Division St., Portland），剛於上周三開幕。該店的精美點心，粵式和川湘菜式，均由來自加州的大廚們主理，菜式口味非常正宗，點心亦與眾不同。

魚樂軒的出品，連日來均受到食客們的熱烈讚賞，不少食客亦顧不了限聚令，特意跑來一嚐該店出品的全新口味。

魚樂軒的點心，有傳統的蝦餃、燒賣、鳳爪、蒸及焗包、甜點等，亦有與別不同的各種新穎口味，例如金泊墨魚汁蝦餃、避風塘蝦餃、雲南雜菌餃、鮮蝦紅米腸、葡撻、南瓜煎堆等等，必定令你一試難忘！

在晚飯小菜方面，魚樂軒的菜式可以說是做到大家喜愛的夠鑊氣，風味夠獨特，加上有不少菜式在波特蘭市來說是新口味，值得一一去品嚐。

不能不提的是他們的燒臘，是有名的燒臘師傅來主理，出品的燒肉，肉嫩皮脆，肥瘦適中，吃下去令人齒頰留香，喜愛燒味的食客一定要試試!

明天起的凍結令下，全州餐館均只能做外賣。魚樂軒亦維持有外賣服務。為了讓更多顧客們在居家避疫期間都能品嘗到他們的特色口味點心和獨特的菜式，魚樂軒特別推出外賣特價，款款8.99元，請參看刊在波特蘭新聞A3版的廣告。

魚樂軒的東主分別是Angela 和Eric，相信大家都認識Angela，她亦是嚮負盛名的紅茶館的老板；至於Eric 則來自紐約，是一位經驗豐富的大廚。

魚樂軒電話：503-946-8830；地址：8733 SE Division St., Portland, 一星期七天營業，由早上9:30時至晚10時。