鬱金香節在安全情況下重開



位於Woodburn 的大片鬱金香場Wooden Shoe Tulip Farm，每年均開放讓遊人到來賞花，去年因疫情取消了賞花節，今年在制定一連串的安全守則下，決定重開，其中一樣是遊人必需預先在網購買入場券。

鬱金香節的籌辦單位表示，預先購票可讓他們確保場內的遊人有足夠的安全空間走動，同時場內的活動亦會隨時變動。場內的停車場、兒童遊樂場、火車、稻草車等全部照常運作。所有遊人亦需要遵守州政府所定的安全守則。

鬱金香節已在19日正式開園，至5月2日結束，周一至周五時間由早上9時至晚6時；周六日時間由早上8時至晚7時。由於入場人數有限，活動單位建議遊人最好準備到場的7天前預訂。

至於去年購了門票但未能到場的，則可憑去年的票入場。

票價分平日和周末日兩種，平日：個人每位15元，一家人35元；周末日：平日：個人每位20元，一家人50元,今年的票價較往年高，花場主人表示，因為要彌補去年未能開門的虧損及今年的安全措施成本和限制入場人數等方面的損失。

Wooden Shoe Tulip Farm佔地100英畝，其中有40英畝的鬱金香場，當鬱金香盛開時，遊人看到的全是色彩繽紛的花海，極為壯觀。

購票或詳情可到https://woodenshoetulipfarm.ticketspice.com/wooden-shoe-tulip-festival。