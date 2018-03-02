高朋滿座迎新歲 金曲歡歌慶佳節 砵崙龍崗親義公所春節聯歡會熱烈喜慶 駐舊金山總領館譚大有領事致新春賀詞

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙龍崗親義公所二零一八慶新春聯歡晚會，於2月25日晚在黃上皇海鮮酒家熱烈舉行。

中國駐舊金山總領館領事譚大有、副領事霍惠堅，本埠多家僑團首領、嘉賓，以及各界僑胞近三百人歡聚一堂，慶祝狗年新春佳節。

喜慶的鑼鼓聲中，白蓮醒獅團五隻瑞獅精彩的助慶表演為聯歡晚會拉開序幕，譚大有領事，龍岡親義公所元老、主席趙錫業，共同為醒獅採青。隨後，元老趙錫業，顧問張向陽，副主席許張淑儀，元老兼副主席劉錦贊等先後致辭感謝各界嘉賓的光臨。

元老趙錫業在致歡迎辭時表示，各位貴賓的光臨，令今天的迎新春聯歡晚會蓬蓽生輝、氣氛熱烈。趙錫業說，由劉、關、張、趙四姓氏組成的龍岡親義公所，以忠、義、仁、勇四大信念，以及禮義廉恥、孝悌忠信做為龍岡精神。希望在各位同仁的共同努力之下，將此精神薪火相傳並發揚光大，以推動僑社安定繁榮，為僑胞謀福祉。

舊金山總領館領事譚大有在致賀詞時，首先代表舊金山總領館總領事羅林泉大使向各界僑胞、各位鄉親拜年。

譚大有表示，龍岡親義公所是俄勒岡知名的僑團，人才濟濟、會務活躍。多年來為維護僑胞權益、弘揚中華文化、促進中美兩國關係的發展做出了積極的貢獻。譚大有領事代表舊金山總領館，對龍崗公所所做出的努力，以及各界僑胞對總領館的支持表示衷心的感謝。希望龍岡親義公所與各愛國友好僑社團結一致、緊密合作，為促進僑社和諧、增進中美友好、推進祖國統一大業，再立新功。

聯歡會上，來自西雅圖麗聲娛樂公司的著名表演藝術家龍宇、Cammy Tang、陳琳琳、Jason Su、Johnson Tang、李越等，為晚會獻上了多首經典金曲，優美的歌聲深受來賓們的喜愛，掌聲與喝彩聲不絕於耳。

聯歡晚會上還進行了幸運抽獎活動，豐富多彩的獎品讓許多與會來賓收穫到了一份意外的驚喜。

由張向陽顧問捐贈的55吋高清彩電大獎，由幸運嘉賓陳鳳女士獲得。

砵崙龍崗親義公所副主席許張淑儀女士，主持了二零一八慶新春聯歡晚會。