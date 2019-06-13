高危人群或需每日服用艾滋預防藥丸

（本報綜述）近日，一個有影響力的醫療保健小組週二建議，醫生應該每天向感染艾滋的高危人群提供艾滋病預防藥。據稱，這個計劃每年可以減少美國近40,000個艾滋病新增病例。

篩查人們的艾滋病病毒也至關重要。美國預防服務工作組重申了其長期以來的建議，即每個15至65歲的人以及任何懷孕的人 ，都應該定期接受篩查，這是邁向早期拯救生命的治療的一步。

研究表明，如果仍然健康的人每天服用艾滋病毒預防藥物，會大大降低被艾滋病毒陽性性伴侶或註射吸毒者感染的機會。

這個計劃稱為暴露預防(PrEP)。到目前為止，只有艾滋預防丸Truvada被批准在美國進行預防性使用。

專責小組表示，PrEP計劃僅適用於感染風險高的人群。這包括任何有艾滋病毒陽性性伴侶的人; 沒有安全套的人與艾滋病毒高風險的人發生性行為; 或者在註射毒品時共用針頭。

分析指出，成本是一個大問題，如果沒有醫保，高危人群每月平均要支付將近2,000美元。

不過，沒有保險的人也不用太悲哀。聯邦政府上個月稱，艾滋預防丸Truvada的製造商吉利德科學(Gilead Sciences )公司已同意每年為PrEP計劃向多達20萬人捐贈藥丸。

據了解，美國約有110萬人感染艾滋病毒。特朗普政府設定了在10年內結束全國艾滋病毒流行的目標。