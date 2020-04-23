高中生餘下學年的成績表　一是「合格」一是「成績不全」



（本報綜述）疫情的影響覆蓋面大，學校停課，拖慢了學生的學習進度。對高中生來說，因為高一開始的成績就會算到申請大學極為重要的總成績分（GPA）內，州教育局特別向就讀高一、高二、高三的同學發出高中畢業的成績指引，並要求校區一改以往用A、B、C、D評定成績的方法，只給學生「合格」或「成績不全」兩個評語。

州教育局表示，新推出的計劃將注意力集中在高中生的心理、社交及情緒上的需要。

州教育部主任Colt Gill周三晚在一封寫給校長們的信中寫道：“我們承諾要維護學生的未來，並減輕因疫情減少了學習時間所帶來的負面影響。”

這個新的計劃包括：跟先前給予今年高中畢業生的方針一樣，仍要接受遠程學習的挑戰；取消用字母來評分，及包括一個“保護學生機會條款”，保護那些在停課後無法接觸到的學生們。

這個“保護學生機會條款”要求學校將試圖與學生及其家人的接觸紀錄下來，如發現校區多次都未能成功地接觸到學生，那校方只能根據在停課前，學生當時的成績來決定給予「合格」或「成績不全」。因此，在停課前已有合格成績的學生將不會受到“學術上的懲罰”。

俄勒岡州校董局協會的執行理事Jim Green在一份聲明中稱讚了州教育部這份新計劃，他指出這是一個照顧周到且顧及全州高中生的計劃，讓本州的高中生可按著邁向畢業的軌道而行，這做法與全國多所大學和校區的一樣。同時他又特別讚賞計劃中照顧到有色人種的學生，讓所有學生都得到平等的對待。

Jim Green亦提到雖然施行遠程學習帶來了不少的挑戰，但對9至11年級的高中生來說，這是可以滿足所有學生需求的最佳選擇。他鼓勵各校區與社區組織合作，幫助聯系有色人種和有特別需要的學生們。

早在一星期前，州政府已提出高中畢業生的計劃，內容提到所有在三月停課時已按時達到畢業要求的學生都會獲得文憑。致於有一科或更多科目未能合格的高四學生，學校的教師將會與他們訂出一個能如期於今年畢業的途徑，但他們必需在8月31日取得合格成績，並與同學們一起獲得畢業的資格。

但不是每個高中生對這安排都感到滿意，有兩名在West Linn高中就讀的學生表示對「合格」或「成績不全」等成績分感到不滿。原因是總成績分（GPA）一向被大學用來衡量一名學生的成績，而且幾乎所有獎學金都要看GPA的。

二人的母親表示，如果學生知道無論他們的表現如何都會「合格」的話，學生就不會積極讀書。她的一番話在社交媒體上引來了不少的認同聲音。