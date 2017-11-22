駱駝森林漫步與警車擦身而過 影片爆紅

（綜合報導）美國俄勒岡州德斯修特斯郡警局19日接獲民眾報案指稱，森林裡有一隻駱駝在漫步，警方原以為電話純屬惡作劇，員警前往查看，赫然遇到一隻雙峰駱駝與警車擦身而過。

俄勒岡州德斯修特斯郡警長辦公室（Deschutes County Sheriff’s Office Oregon）臉書專頁19日發布了一隻雙峰駱駝在森林步道上與警車擦身而過的影片，還加註關鍵字「很榮幸也為動物服務」 短短一天已突破4萬2000瀏覽人次，同時引來大批網友分享與回應。

德斯修特斯郡警長辦公室指出，19日接到民眾電話報案指出，在俄州中部的姊妹城（Sisters）山區，發現有駱駝遊走。

警方指出，原本以為這是一通惡作劇電話，但派出員警實地前往民眾指稱的地點查看，才發現森林裡真的有一隻雙峰駱駝。

警官貝裏（William Bailey）指出，這隻公駱駝原本住在俄勒岡州本德（Bend），飼主到姊妹城訪友時將牠一同帶來。

貝裏說，這隻駱駝原本是有拴繩綁著，但由於繩子鬆脫，牠便在林間走動，跑到一處草地上吃草時，民眾看到而打電話報警。

警方表示，貝裏找到駱駝後不久，遇到正在尋找走失駱駝的飼主，便協助飼主順利牽回駱駝。