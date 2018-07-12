駕車人士留意　84公路工程將嚴重影響交通 運輸局呼籲市民了解工程及計劃好才出門

（本報綜述）每年暑假期間，波特蘭都處都出現道路修繕工程，今年亦不例外。其中在84公路與5號公路在玫瑰體育館附近的交匯處是本市的主要通道之一，這項工程將由周日開始，為期兩個月，這將對不少駕車人士造成影響，包括由華州溫哥華直達波特蘭市中心的C-TRAN快線。

周一早上通勤時間，在工程影響下，令到全城大塞車。原來有不少車輛因此而轉走205公路再取道市內的街道。而205公路亦正在進行工程中，原定在早上五時完成，再近Halsey 街的205公路南行線的舖路工程，因機器壞了，未能按時完成工程，結果在繁忙時段只有一線行車的情況下，車龍甚至排至進入華州有七哩路之長。即至早上8時半，這段205才重開，最後，這家承包商被運輸局處以13,000元的罰款。反觀，在第一天的封路，5號公路並沒有出現如期的擠塞。

運輸局呼籲市民，特別是那些每天取道五號和84號公路及附近一帶通勤的駕車人士，一定要知道受工程影響的封路和改道措施，並要預早計劃好行程。運輸局官員提醒，駕車人士如一定要途經這帶，最好準備隨時會碰到塞車長達三小時之多。

由五號公路南行至84公路的出口，將由周日晚10時起開始全天封閉兩星期，市民應留意附近同時被封閉的出口。

這項工程由周日（8日）正式展開，要到暑假完結才竣工。

波市的消防部門表示，該部門的消防和緊急服務亦因這工程而受到影響。他們指，通常在修路期間，都會預出一條通道緊急車輛使用的，但今次則例外。因為是整個出口均要拆毀再重建。所以，如有緊急事故，消防車均需在市內的街道上趕路。

臨時封路的時間表如下：

由7月8日（日）晚10時至7月23日（一）早上5時：5號南行線轉84東行線出口全封

由7月25日（三）晚10時至8月6日（一）早上5時：84公路西行轉5號北行線全封

由7月27日（五）晚10時至8月2日（四）早上5時：84公路西行由Lloyd Center 至5號公路一段的最左線將開放行車

由8月17日（五）晚10時至8月27日（一）早上5時：84公路西行至五號南行將封閉，但由Lloyd Center 至5號公路一段的最右線將開放行車

改善這交匯處的工程耗資657萬元，按運輸局的資料，平均每日使用這段道路的車輛有14.7萬架次。今次工程主要是要修繕連接兩條公路的三條天橋，這些天橋已出現日久失收的情況，再不進行維修，就馬上要禁止所有貨車和重型車輛行經這交匯點，最終可能就連普通汽車也不安全駛經這裡。工程包括更換橋的接位，進行結構修復和重鋪路面。

Trimet 建議群眾將車停放在Trimet 站的停車場內，改乘輕鐵，乘客可查閱網站。