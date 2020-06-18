駕照過期不用怕　寬限期延至10月1日



（本報訊）俄勒岡州運輸局宣佈，駕照過期未重領的寬限期延至10月1日。

有監於新冠疫情關系，車管局停開了一段時間，積壓的工作也不少，早在上周三重開前，市民已紛紛撥電預約，相信車管局的工作人員也要花好些時間才能完成這一大堆的工作。由於等候的人太多，車管局宣佈將所有到期或已過期證件的寬限期延長至10月1日。

電話系統不勝負苛 車管局開通網上預約

（本報訊）車管局停止辦公已有兩個多月，即將在周三重開約見服務，但海量的約見電話，在已令到整個電話系統不勝負苛。車管局表示，在周一的一個小時，他們接到18,000個預約電話，平常他們一天才接到8,000個電話。

車管局明白停止辦公好一段時間後，不少市民都希望能盡早辦好需要的手續，他們將會陸續重開更多辦事處，但市民仍需要預約。

州運輸局表示，在周三前，他們會開通網上預約服務，市民可到DMV網頁，填好預約表格，然後車管局職員將與你聯絡預約。

為了避免市民的電話湧至，車管局提醒大家，對於駕照過期，車牌過期等，目前仍在執法寬限期間內，市民不必急需到來更換。市民最好僅應在絕對必要時才在這段時間預約。

周三開始恢復的服務主要是一些必需要個人親自到場辦理的服務，其中包括駕照和身份證；駕照筆試；殘障停車證；全新登記汽車的VIN檢查；農業服務車輛許可證等。

民眾預約可撥電503-299-9999（波特蘭地區）或503-945-5000（西林地區）。網上登記：OregonDMV.org