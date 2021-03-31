駐西雅圖台北經濟文化辦事處 向波特蘭玫瑰節基金會等機構捐贈防疫物品
(由本報記者俄廣才報導)駐西雅圖台北經濟文化辦事處向波特蘭高雄姊妹市協會、波特蘭玫瑰節基金會及波特蘭玫瑰使團捐贈防疫物品儀式，於3月27日中午在市中心麥考爾海濱公園舉行。
駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清、文教中心主任吳曉竹，以及波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭、波特蘭玫瑰節基金會主席大衛•托德(David Todd)、波特蘭玫瑰節基金會首席執行官傑夫•柯蒂斯(Jeff Curtis)、波特蘭玫瑰使團總理科里 霍肯多夫(Korrie Hoeckendorf)等嘉賓出席了該項活動。
據了解，波特蘭高雄姊妹市協會董事會遵循俄勒岡州衛生署發布的Covid-19準則，根據波特蘭都會區目前的大流行風險等級評估，現在仍不建議進行大型戶外聚會活動規則，董事會決定取消2021年的龍舟賽賽季。
本次捐贈活動替代了通常在每年3月最後一個週六舉行的龍舟點睛儀式，共向波特蘭高雄姊妹市協會、玫瑰節基金會及玫瑰使團捐贈了80個防疫護理包以及1,000隻醫用口罩。
西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清表示，在疫情期間舉行這個活動，旨在表達我們對姊妹友城社區的關注與支持，增進雙邊的交流與友好關係的發展。
由於疫情期間不能進行實體的聚會，西雅圖華僑文教中心還通過舉辦在線的經貿往來、教師培訓、防疫保健等一系列講座，以打破區域的界限以及疫情帶來的不便，為使本地社區的台商及僑教老師們提供更多的機會進行學習與交流。
波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭認為，隨著疫苗接種的大量普及，以及民眾繼續遵守衛生當局的安全指導原則，疫情傳播的風險將會逐步降低。他表示，「我們期待著2022年波特蘭玫瑰節龍舟賽季的強勢回歸。