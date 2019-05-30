駐舊金山總領事王東華訪問俄勒岡

（本報記者俄廣才報導）5月22日，駐舊金山總領館總領事王東華訪問俄勒岡州，並與當天上午抵達州府。正在進行中的俄州眾議院議會舉行了歡迎禮，對王東華總領事一行表示熱烈歡迎。徐涵領事、金瑋領事等總領館官員隨同來訪。

隨後王東華總領事一行拜會了州眾議員議長蒂娜 科泰克，並與州議員等州府官員舉行座談會，雙方就中美關係的現狀等問題進行了交流。

王總領事表示，中美貿易戰是最不應該發生的一件事，因為中美關係發展40年，表明中美兩國利益交融非常密切，在這種情況之下打貿易戰，不僅傷害中國，而且會傷害美國。特別是當前新的形勢下，合作最符合兩國人民利益，合作也是兩國唯一正確的選擇，我們的共同利益遠遠超過我們的分岐。

中國對中美貿易戰談判的方針是有原則、有意願、有耐心。希望美國人民包括商界，能夠看清貿易戰給美國帶來的害處，同時也希望一起努力，盡早結束這場貿易戰。

與會雙方表示，大家共同的願望就是要繼續發展經貿等各個領域的合作，促進中美友好及中美關係的穩定發展。

當晚，俄勒岡中國理事會為總領事王東華一行舉行歡迎晚宴，本地多家公司、企業代表及郡縣官員出席。

耐克公司副總裁Sean O’Hollaren在晚宴上的發言中指出，兩國的貿易戰將對世界經濟、對俄勒岡經濟產生巨大影響。特別從州府前來參加晚宴的幾位州議員也在發言中指出，貿易戰將對俄勒岡與中國在農業、漁業以及新能源等方面的合作產生負面影響，對合作前景表示極大擔憂。

如果對2000億商品征收25%的關稅，俄州GDP將會下降0.8%，如果再增至對3000億商品征收關稅，對俄勒岡GDP的影響將會超過1%，俄勒岡經貿等各個領域都將會受到不同程度的影響。（圖片由俄勒岡中國理事會提供）