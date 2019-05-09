馬鈴薯播種時間延遲 炸薯條恐斷供

（本報綜述）今年的春天姍姍來遲，人們直到現在才在俄勒岡州和華盛頓州東部的大部份地區感受到春天的溫暖。對於大多數農民來說，春天的遲到對他們的影響實在太大，他們現在急急忙忙補種各類農作物，包括馬鈴薯。

據稱，往常每年的2月是馬鈴薯的播種時間，但今年早些時間俄州和華州都降雪嚴重，農民等到4月才可以開始播種。結果，農民售賣馬鈴薯所能賺取的利潤有可能降低，甚至令到市場上缺少馬鈴薯的供應。首當其衝受到嚴重衝擊的就是大多數人都愛吃的炸薯條。消費者紛紛擔心幾個月後是否還能吃到他們心愛的烽薯條。

農民們現在爭先恐後的抓緊時間工作，並希望在一個月的時間內完成往年兩個月的馬鈴薯種植量。各類卡車，拖拉機和種植園的數量都翻倍，全天候工作。

馬鈴薯採購商也爭著的給農民打電話，擔心遲一刻就訂不到貨。他們甚至不介意提早一個月收穫馬鈴薯。但提前收穫馬鈴薯可能會導致產量不足和農民的收入減少。現在各方都祈禱能出現一連串的高溫天氣，因為只有陽光燦爛的日子才能幫到農民和馬鈴薯採購商。

據了解，除了看天吃飯，炸薯條公司還有一個備用計劃。他們擁有兩個足球場大的倉庫，裡面存放著大量冰凍的馬鈴薯，這些馬鈴薯存量能維持一個月的供應。即使如此，各方仍然擔心全國各地的馬鈴薯到時短缺，因為庫存畢竟有限，到時大家吃不上炸薯條的概率很高。