香港會董事局豬光寶戲迎新歲　近300會員嘉賓共襄盛舉

（本報訊）俄勒岡州香港會在3月23日（周六）晚假座黃上皇海鮮酒家舉行一年一度的年會暨春宴，近三百名會員及朋友出席宴會，共襄善舉。

香港會的春宴原訂在二月舉行，因風雪關係，改至上周六舉行。雖然如此，賓客們並未減其對出席晚會的興緻，大家同樣的踴躍，同樣的開心。

由香港會董事局群策群力下籌辦的春宴，當晚在粵聲音樂社樂師們的一曲大開門，及蔡本初醒獅隊的瑞獅表演後，夫妻檔的主持人周世昌先生和夫人宣佈晚會正式開始。隨即由與香港會一起長大的兩位會員子弟端出由金豬一隻，這是今年香港會董事局特別為賓客們準備的，並由董事局成員一起上台，以金豬作為獻禮向大家祝賀新春愉快！

首先由董事局成員之一葉偉基向大家報告一年來香港會的事務。香港會一向是本地最有活力的團體，經常舉辦不同的活動，除了行山、卡拉OK外，旅遊更是最多人參與的項目。

今年香港會以『豬光寶戲迎新歲』為主題，豬光當然是金豬，而寶戲就是當晚的特別節目，由王斌和陳偉雄特別為晚會演出「相聲」，二人的妙語連珠，令到滿堂笑聲和掌聲不斷；另外該會的粵曲組亦為賓客們獻唱了賀年歌曲。寫揮春是香港會慶祝新年的傳統節目，有興趣的賓客們，可即席揮毫，大顯身手。

由多家商戶贊助出豐富禮品的大抽獎，將晚會氣氛推至最高，晚會在歡樂的氣氛中宣佈結束。會員們亦期待著下一次的相聚。