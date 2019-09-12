香港名歌星李龍基及方伊琪

9月15日ilani 賭場與您慶中秋

（本報訊）位於華盛頓州的ilani賭場，在今個中秋，特別為本地區的樂迷邀來了香港有名的歌星李龍基及方伊琪，於9月15日晚八時在賭場內的宴會為大家獻唱，同慶佳節，而當晚的音樂晚會更是免費入埸，歌迷們實是不能錯過！

李龍基先生是香港著名歌星，於七十年代出道，他是酒廊歌手出身，在1970年代因演出無綫電視歌唱選秀節目《聲寶之夜》而獲經理人發掘，然後全職擔任歌手。他曾為不少電視劇作品演唱主題曲，亦曾參與不少電視劇演出，可說唱而優則演。他的首本名曲多是一些電視劇主題曲，如《巨星》、《佛山贊先生》、《男子漢》、《花艇小英雄》、《怒劍鳴》、《路直路彎》和《人生曲》等。

方伊琪小姐是香港歌手及演員，唱歌感情細膩，聲線清純。歌路以內斂抒情爲主，但亦勝任多種曲風。方伊琪自14歲時參加歌唱比賽出道。此後師從上海名歌星張伊雯學習聲樂，並開始在以時代曲聞名的中式夜總會演出。除歌唱事業外，方伊琪亦為電視台拍攝多套劇集演出。對於幕前演出經驗極之豐富，首本名曲有從《沙鷗》、《歸航》、《破曉》及《懷念》、《你在我左右》等等，發行個人專輯近20張。

Ilani賭場位於華盛頓州温哥華，如由波特蘭市東南區開車前往只需約45分鐘。ilani賭場擁有近400,000平方呎的面積，包括100,000平方呎的遊戲空間，超過2,500個角子老虎機和75個賭桌。

內有十多家不同的餐廳，酒吧和店舖。其中不得不提的是全國有名，以著名籃球明星米高．佐敦（Michael Jorden）為名的牛扒餐廳，以優質牛扒和米高．佐敦的名氣作招牌效應，實在值得試試；也介紹一間Line & Lure 的海鮮西餐館，其中的海鮮自助早午餐，可說是價廉物美，不容錯過。

ilani賭場另有一個可容納2500個座位的宴會廳，可舉辦大大小小不同的娛樂表演和活動，是次中秋演唱會可是ilani賭場首次舉辦針對華人社區的娛樂活動。身於異鄉的華人，怎能錯過可欣賞同聲同氣的歌手在此地的演出呢！加上適逢中秋佳節，實在倍感親切。

記住這日子，9月15日，大家齊來到臨富麗瑭璜的ilani Casino，人月兩團圓，與兩大紅星歡度中秋！

從波特蘭地區到ilani賭場，沿I-5向北行至16出口就能見到大大的ilani招牌，地址：1 Cowlitz Way, Ridgefield, WA。