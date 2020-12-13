（本報綜述）今天的每週疫情報告，在本州出現創紀錄的病例、死亡、住院和工場暴發等情況下舉行，布朗州長在新聞會中講述本州在應對疫情的挑戰。

州衛生局的報告指出，本州剛經歷了一個有多個破紀錄數字的一周。包括首次出現在一周時間內有超過一萬名州民的病毒檢查是陽性的；在同一周內，平均每天有19人死於新冠病，和每天有70人入院。另外，工作場所感染由上周的108個場所增加到124個場所。

本州的流行病學專家西德林格表示，本州似乎平安過渡了感恩節，過了兩周時間仍未有出現大規模感染；但提醒如果州民在下個節期間旅遊或是與眾多親友聚集，情況可能就不一樣了。西德林格表示州長頒佈的防疫法例有效，也感謝州民遵守。

俄勒岡州的確診率是全國第四個最低的州份，而死亡率則是全國第五最低。

新聞會中亦帶來了好消息，首批輝瑞藥廠的疫苗今個周末就能到步波特蘭的Legacy 醫院，預計本地區的醫護人員最快在下星期三前就可以接種。估計有近30萬醫護人員和6萬名長期護理中心的住客成為首批接種人士。

州長說到，俄勒岡州一路以來是全國分發疫苗最快的領導，憑著過去的經驗和已設立的可靠分發網絡，今次也不例外。州長強調僅是有疫苗並不能終結疫情的大流行；人們必須盡可能地接種疫苗，並在此之前，必須堅持到底，繼續保持社交距離，帶口罩等預防措施。

到今年年底，俄勒岡州將有147,000劑輝瑞和Moderna疫苗。在新聞會中，布朗州長提到本州希望做到每天為一萬名州民接種疫苗，有記者計算到，本州有428萬人口，即是要到明年10才能做到全民接種。

另外，在周四，州衛生局宣佈跟從疾控中心的指引，14天的隔離期可縮短，情況如下：

－隔離10天後，完全沒有任何病徵，就可結束隔離；

－如病毒檢測呈陰性，隔離7天就可。

衛生局提醒，隔離14天仍然是最有效阻止病毒傳播的做法；如選擇縮短隔離時間，仍是有傳播病毒的可能的。

本州今天的新增確診病例有1,610宗，有16人死亡，死者年齡由52到87歲。加上今天的數字，全州總確診人數共有91,421，這數字可能到下星期就會破10萬；總死亡人數共1,138人。

今天有最多新增確診的是麥魯瑪縣289宗、華盛頓縣198宗、卡加瑪士縣185宗、馬里恩縣175宗、Deschutes縣108宗。

至於需住院人數，有576人，其中有128人需入住監護病床。