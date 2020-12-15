首批新冠疫苗今早已送抵波特蘭



(本報綜述）俄勒岡州衛生局今早（14日）證實，首批來自輝瑞藥廠的新冠疫苗已於早上7時送抵本州，首家獲分發疫苗的醫院是Legacy，他們位於波特蘭北區和Tualation市的醫療中心各獲975劑。

更多的疫苗將於明天到步，並會分別派送到俄勒岡醫科大學醫院（OHSU），Kaiser Permanente的機場道中心及位於Ontario市的St. Alphonsus 醫療中心．同樣每家亦獲分發975劑。餘下的30,225劑疫苗將在本周陸續到步並分派到各家醫院，其中有10,725劑將送到專業護理中心。下周展開接種程序，醫護人員和護理中心的住客將是首批接種疫苗的群體。

由輝瑞與德國BioNTech合作開發的新冠疫苗，在第三期臨床試驗中顯示其有效性高達95%，在大多數人中僅引起輕度至中度的感染和短暫的副作用。唯一嚴重的不適症狀，就是會有疲倦感，有3.8%的接種者出現症狀。

美國食品與藥物管理局（FDA）星期五（11日）批准可緊急使用輝瑞公司和BioNTech研製的新冠疫苗。這是這次百年一遇的全球疫情的一個重大轉捩點。這次疫情已經在不到一年的時間內奪去了近30萬美國人的生命，同時也對美國經濟造成了巨大傷害。

布朗州長說：“我們需要的幫助已到了！”州長強調政府會盡力確保受到新冠疫情影響最大的族裔群體，包括黑人、原住民、拉丁裔和亞太裔等，都能公平獲得疫苗接種的機會。

州衛生局局長艾倫表示：雖說疫苗是黑暗隧道中所見到的光明，但我們仍要停留在隧道中多數個月，所以目前來說，我們仍需要做好防疫本份，幫助我們的朋友、鄰居和自己保持在安全的環境中。

布朗州長又提到本州的醫院距離客滿不遠矣，並且有太多的家庭在這個節日期間失去了至親，及有太多的州民在過去10個月作出了犧牲。州長說：由這個星期開始和以後的每個星期，我們將在對抗這疾病方面有進展。

另外，還未獲FDA批準，來自莫德納（Moderna）藥廠的疫苗，已定於月22日和29日分批送抵本州。

根據州衛生局的公平疫苗顧問委員會的建議，首批獲接種的疫苗的將會是直接與病毒有接觸的高危群，這包括醫院的職員、緊急醫療服務員及長期護理中心的職員和住客。接著是必要的工人（Essential Worker），然後到那些有潛在健康問題的人士和65歲以上的長者。至於普通市民，估計要到2021年的春天才有機會接種。

與本州疫苗接種計劃同時進行的還有聯邦政府的計劃，他們將與藥房如CVS，Walgreens和Consonus Healthcare合作，向俄勒岡州680多家長期護理機構提供現場免費疫苗接種。從12月21日開始的首三星期，將有22,425劑疫苗分發到專業護理機構，和80,000劑疫苗分發到輔助式生活公寓。

截止今天（14日），本州的總確診數字距離十萬大關不遠，共有95,010宗，死亡共有1,161人。今天的新增確診有1,180宗，新增死亡有6人。