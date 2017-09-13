首座針對亞裔建造的Foster 72 可負擔房屋 本月21日進行奠基儀式

（本報訊）由REACH 社區發展（REACH Community Development）和華人服務中心合作籌建，本市首座針對亞裔社區的Foster 72 可負擔房屋，經過多次與亞裔社區代表進行設計座談會後，終宣佈項目正式展開，並於本月21日下午三時，在7238 SE Foster Road舉行奠基儀式。

Foster 72 可負擔屋苑地面面積有8,900平方呎，地下層將設有零售店，樓上樓層共有101個廉租單位，租客將以長者和家庭為主，單位由套房式到三房不等。這屋苑位於有名的Mercado餐車場對面，這位置正好落在波特蘭市的Foster 街街景改善區內。

根據REACH 社區發展於上周的新聞發佈，Foster 72正好強調REACH一貫的宗旨，向民眾提供公共交通沿線的可負擔住屋，同時為所選的地區打造成一個活躍的社區。

REACH表示，目前波特蘭東南區的人口增長速度，已遠超過現時房屋的供應，令到低收入人士難以在區內覓得理想又同時是可負擔的居住單位。透過Foster 72 可負擔屋苑的項目，REACH 社區發展正好能配合社區這迫切的需求，向收入只有市政府所定的家庭平均收入中位數（MFI）百分之六十的人士，提共廉租住屋單位。以一名單身人士來計算，如年收入少過$31,000，就合乎申請的資格。

另外，Foster 72屋苑內，將有20個單位是撥給持有Section 8住屋券的人士入住，他們只需繳付收入的百分之卅作為每月的租金。

Foster 72屋苑落成後，REACH 社區發展將與一向服務本地亞裔社群的華人服務中心合作，在屋屋苑內設有辦事處，為屋苑的住客們提供服務。

Foster 72屋苑項目，耗資2,400萬元，預計工程需時15個月。

REACH 社區發展的行政總裁Dan Valliere表示，他們特別興奮能與華人服務中心合作，因為這次的合作將使REACH 社區發展能進一步向波特蘭市東南區的多元文化社區提供住屋的服務。