環球影業公司與TheaterEars 攜手合作

首度在美推出含中文音效的夢工廠與東方夢工廠鉅獻ABOMINABLE（雪人奇緣）

觀眾只需免費下載TheaterEars應用程式

即可在任何一家美國電影院欣賞以中國為故事背景，中文配音的奇幻動畫鉅作

（綜合報導）加州洛杉磯，2019年9月23日 – 環球影業公司（Universal Pictures）與音效科技公司TheaterEars攜手合作，為說中文的電影觀眾和家人提供以中文來欣賞夢工廠（DreamWorks）與東方夢工廠（Pearl Studio）協力推出的“雪人奇緣”（Abominable）的大好機會。觀眾只需通過TheaterEars應用程式，就可到全美4000多家播映雪人奇緣的電影院中的任何一家，欣賞這部以中國為背景的動畫奇幻冒險鉅作，同時在銀幕上播映英語電影的同時，使用耳機聆聽由東方夢工廠製作的中文配音，不但音效搭配分秒不差，而且完全免費。雙方這次攜手是首度在全國發行的好萊塢電影提供中文配音選項。此外，環球影業和TheaterEars也同時提供西班牙語耳機配音服務。

由Jill Culton身兼編導雙職的雪人奇緣是全球第一部以現代中國家庭為主角的環球動畫電影。本片帶領觀眾踏上從現代中國城市的馬路到鬼斧神工的喜馬拉雅山珠峰，整整2000英里的奇幻旅程。以英文編寫和製作的這部電影的英語配音演員包括Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai, Eddie Izzard, Sarah Paulson, Tsai Chin （又名周采芹）, 和 Michelle Wong（汪可盈）。環球影業訂9月27日在全美發行雪人奇緣，東方夢工廠訂10月1日在中國發行。

TheaterEars通過耳機在美提供的中文配音內容與在中國發行的電影中文配音完全相同，擔任中文配音的著名中國明星包括張子楓、陳飛宇、萬茜、和蔡明。這部電影的中文配音絕不只是依照英文版照本宣科，中文版的雪人奇緣由該片位於中國的共同製作東方夢工廠負責。東方夢工廠為了要讓中國觀眾滿意，使盡渾身解數，請出知名的中國編劇/導演束煥（泰囧、港囧）全程指導，他和一群專業中國作家和創意顧問們協力將全片的對話、幽默和取材於流行文化的內容以當今中國青少年的語言和情感淋漓盡致的表達出來，甚至連本片的配樂都不忘添加中國元素。

TheaterEars 的使用方式 ：

步驟1 – 下載應用程式

從APP商店或Google Play下載TheaterEars

應用程式，依照熒屏上的指示註冊帳號

步驟2 – 選擇您要看的電影、語言和放映時間

直接從應用程式首頁選擇電影和放映時間。使用者選定語言後，程式會予以設定並下載電影配音到您的手機。

步驟3 –戴上耳機，按播放鍵，好好享受

在您抵達電影院後，在電影開始播映前，按一下手機熒屏底端的鍵，電影開始後請稍等最多30秒鐘，TheaerEars配音就會和電影畫面同步播放。

“環球影業非常重視當今電影觀眾的多元化，與TheaterEars的合作正強調了我們對這群重要觀眾的承諾，“環球影業多元文化市場營銷資深副總裁Fabian Castro表示。“由於雪人奇緣以中國為故事背景，所以我們覺得這是推出中文配音選項的最佳時機。我們希望這部美麗動人的影片能夠通過觀眾熟悉的語言，深入多代同堂的家庭，開拓新的觀眾群。”

“TheaterEars非常高興能與環球影業合作，以雪人奇緣作為我們第一部中文音效電影，”TheaterEars首席執行官Dan Mangru表示。“我們推出的西班牙語電影音效非常成功，因此熱切盼望開拓這個嶄新而且快速成長的市場。” “雪人奇緣的核心故事在於家庭的重要性，如果部分美國家庭無法全家大小一起到電影院欣賞這部電影，我們將深感遺憾，”東方夢工廠首席創意長兼本片製片人之一周珮鈴（Peilin Chou）表示。“東方夢工廠非常高興擔任開路先鋒的角色，將這部電影介紹給更多元化的觀眾。”