首府有示威活動 要求州長重開本州



全國均有要求重啟經濟的示威活動，要求州長們放寬社交距離和允許商戶重開。周六（5月2日）示威活動終於出現在俄勒岡州。

一個以爭取自由名為的組織Oregon Uniting for Liberty，透過社交媒體呼籲民眾參加周六下午在西林州府大樓外的示威行動，並強調行動將會和平進行和會遵守六呎的社交距離。他們要求州長取消所有對州民和商戶不合憲法的限制。他們指摘州長限制自由集會、限制宗教崇拜、關閉公眾場所和不准商業經營等，認為這些措施是違反憲法的剝奪人身自由。

這組織在上周的發文中提到，他們明白到病毒的風險，並要求那些高危群或要接觸高危群的人士，運用常識並採取適當措施保護自己和弱勢群體。他們還鼓勵人們通過寫信，發送電子郵件和致電那些民選官員來表示支持重啟俄勒岡州，繼續封閉俄勒岡州將給州政府及其人民帶來不可彌補的損失，因為州民的生計、業務，甚至是自由正在一天一天地被蠶食。

示威活動的組織預早呼籲那些高危人士不要出席，要留在家中。發起人表示，他們明白到有很多人仍然對新冠病毒感到恐懼，就算餐館重開，都不一定會有很多食客，因為大部份人認為這還不是一個外出食餐的安全時刻。本州的共和黨人對這個示威活動表示支持。

根據一份在四月中發表的最新報告，本州有82%的州民支持州長提出的抗疫措施。在民主黨中，有95%人士贊同州長的命令，而共和黨亦有72%人士贊同。全州來說，只有6%的州民強烈反對州長所推行的命令。

報告中又指出，上月雖然有很多州民失去了工作，但他們中間有83%表示支持社交距離政策，而有四份三的州民認同政府在可以加大病毒檢查能力或本州確診病例連續兩星期持續下降等情況下才能考慮重開。但至目前為止，這兩種情況仍未有出現。

今天衛生局最新公佈的數字顯示，新增確診個案有57宗，新增死亡個案有5宗，連同這最新的個案，本州的新冠總死亡數字有109宗，而總確診數字則到2,635宗。