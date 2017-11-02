首屆亞裔社區保健工作人員培訓班結業



（本報記者俄廣才攝影報導）由華人服務中心主辦的首屆「亞裔社區保健工作人員培訓班」結業式，於10月30日下午在育苗中文融入學校禮堂舉行。

麥魯瑪縣縣長Deborah Kafoury，FamilyCare財務大臣Kevin Clancy，凱撒醫療機構代表Catherine Porter，俄勒岡健康署公益辦公室主任Leann Johnson，華人服務中心行政主任梁永富、執行總監留美玲，以及首屆培訓班學員等50餘人出席了結業典禮。

華人服務中心行政主任梁永富，麥魯瑪縣縣長Deborah Kafoury，FamilyCare財務大臣Kevin Clancy，凱撒醫療機構代表Catherine Porter等先後致辭，並為培訓班學員頒發了結業證書。

首屆「亞裔社區保健工作人員培訓班」共20名學員，分別來自麥魯瑪縣六家亞裔社區服務機構，其中14名來自於華人服務中心。培訓班於今年九月份開課，設有公共健康、自我保健、營養保健、狀況評估、設備使用、服務指南等12項專題課程總計90多個課時，19名學員獲得了資格證書。該資格證書將獲得波特蘭州立大學等院校的學分認證，為學員提供更多的就業機會。

Deborah縣長曾巡訪培訓班，以了解課目安排以及學員們的學習狀況。她表示，希望通過信息反饋，能夠改變縣政府對提高社區健康服務的決策。

2014年醫療改革方案以來，州政府要求培訓一批專職人員以應對社區的需求，目前全州已有2,000餘人擁有資格證書。2013年至2017年，麥魯瑪縣共有379人通過專項培訓獲得了資格證書，而亞裔人士僅佔其中的3.5%。

本屆「亞裔社區保健工作人員培訓班」，是麥魯瑪縣政府首次在亞裔社區開展的專項職業培訓。

FamilyCare財務大臣Kevin Clancy在講話中曾表示，華人服務中心三十多年的社區服務經驗，完整的綜合性服務體系，包括提供法、俄、越、韓等多語種服務的工作團隊，具備了提高社區服務質量、改善民眾生活品質的堅實的基礎。

華人服務中心行政主任梁永富表示，舉辦首屆「亞裔社區保健工作人員培訓班」的目的，就是通過對中心以及其他社區工作人員的項目培訓，以獲得州政府多本中心培訓機制的認可，預計2018年初該項目將通過俄州政府的審核。

梁永富表示，「新的項目、新的期待」。新辦公大樓落成之後，華人服務中心可以面向俄勒岡州各少數族裔社區對其工作人員進行專職培訓，為社區民眾健康服務提供更多的、專職的人力資源。