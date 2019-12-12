首家新派甜品店落戶波特蘭 果C益佰開業

雞蛋仔 水果撈 綿綿冰 楊枝金露 水果茶．．．．．． Yum!

（本報訊）全球分店超過800家的港式甜品連鎖店果C益佰，月前正式登陸波特蘭，為本地食客供應不同款式的新派甜品，使甜品紛絲們大飽口福了！

果C益佰甜品屋使用的全是新鮮的食材，保持食材原味精華，打造高品質甜品口味。店鋪打造形像：健康、創新、時尚，正迎合年青一族，波市大小朋友可多一個「蒲點」，一邊品嘗美味的甜品，一邊聊聊生活的鎖碎事。

一進入果C益佰，陣陣的雞蛋仔香味已非常吸引，加上脆脆的外表，軟綿綿的內心，甜度適中，還可配不同囗味如芒果、榴蓮、抺茶和草莓味，加上忌廉加上雪糕，令人愛不擇囗！

果C益佰的入口即化的綿綿冰比雪糕多了一份鬆軟，再配上QQ的芋圓，口感特佳。他們的招牌水果撈，採用的水果是新鮮的，絕不欺埸，其中的楊枝金露，是著名的芒果西柚糖水，極受歡迎。果C益佰的班戟，香香的蛋皮包著厚厚的鮮奶油內藏一塊芒果或是榴蓮，三重口感给你三重甜美體驗。

來一杯果茶，你就能體會到果C益佰對採用新鮮水果的堅持。

雖然已是冬天，但對新派甜品的紛絲們來說，吃一口果C益佰的款款甜品都像帶來了夏日的陽光和溫暖。

果C益佰在張期間推出多款優惠：消費滿$15減$3；消費滿$20減$5，而在微訊轉發並集有十個贊則送$2現金券。歡迎大家親臨該店品嚐波特蘭市首家新派甜品店的出品。

C果佰益營業時間：

星期一、二、四、日 中午12時至下午9時半，星期五及六

中午12時至下午10時

地址：3113 SE Division St., Portland OR 97202

電話：(503) 327-8048