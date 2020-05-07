首位亞裔人士參選競逐州眾議院第46選區（東北/東南波特蘭）



（本報訊）波特蘭市擁有最多元文化，特別是亞裔文化的地區就在現時翡翠區所在的一帶，在今年的選舉中這個屬於眾議院第46選區（東北/東南波特蘭）終於出現被形容為歷史性的首位亞裔參選人康娜．范（Khan Pham）。

康娜．范本身是一名越裔人士，過去幾年在服務翡翠區，她是首位出現在種族最多元化選區的進取美籍亞裔州議會立法人，同時亦是首位美籍越裔州議員，為了加強民主，她創造了一個真實反映出今天波特蘭的選舉宣傳運動。

她在亞太裔聯盟擔任移民組織經理時就已在翡翠區作戰，其後在OPAL俄勒岡環境正義組織擔任策劃總監，繼續擁護波特蘭東區，又成功爭取通過了波特蘭清潔能源基金，和建立了「俄勒岡州綠色新政」運動。

在她的宣傳影片中康娜提到，她父母是越南移民，為了更融入美國社會，她像我們很多人一樣，從小就改了一個英文名字，希望在學校或是在社會會容易被人所接納，她提到，小時在學校，每次當老師叫她的名字的時候，她總是感到尷尬。後來長大後經常參與和組織社區活動，當她看到政壇上有不少有色人種的婦女奮力為民眾爭取應有的權益，也希望能憑著這多年來的經驗，在這一個亞裔人士聚居的地點，為民眾在議會中發聲。

來自草根階層的家庭，范康娜了解亞裔文化，了解移民所面對的問題。她是一名非常積極的社會活躍份子，在過去幾年，藉著翡翠區的個平台，特別關注環保問題，成功創立了清潔能源稅項議題，並獲得全民投票通過，從大型企業徵稅來為少數民族社區提供新科技的訓練。她又與市政府、縣政府和州政府有緊密的聯系，得到了不少議和政府官員的支持。

她被主流媒體形容為政壇上新一代的面孔。在這個新時代，我們應該有一個熟悉亞裔文化的議員來為我們亞裔移民發聲。