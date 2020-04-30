餐館業開始為重開做準備 預計安全措施將改變營商環境



（本報綜述）俄勒岡州的新冠疫情似乎已過了高峰期，州長亦已踏出了重啟經濟的一小步，於5月恢復非緊急醫療服務。不少商舖亦開始為重開作準備，包括考慮各項的安全措施，大家都了解到營商的環境可能與一向以來的習慣不再一樣，特別是對餐館業而言。

一家餐館老板表示，要考慮一大堆的安全措施實在是一個大挑戰，包括食堂內餐桌之間要有最少六呎的距離、限制一檯客的數目、所有服務員要戴上口罩等。老板表示她還會要求僱員戴手套，改用容易清潔的過膠餐牌；至於調味料如茄汁、鹽、胡椒等則不會放在餐桌上，確保每次客人用完後都會清潔。

在州長的居家令和社交距離的命令下，所有餐館都只能做外賣或外送苦撐，希望有些少收入來補貼一下損失。有很多採用送餐公司的餐館表示，由於那些公司的送餐費頗高，對不少餐館來說，確是增加了他們的成本，無法讓小生意持續下去，有些只得暫時歇業。當然最好的就是客人親自到取外賣。

餐館業估計由重開至明年的一段時間，或是說民眾覺得出外用餐是安全之前，外賣仍將是主要的業務形式。

餐館老板們都要明白新冠疫情後，餐館業面對的將會是一個全新的局面，一切的考慮都是基如安全。如何為食客提供一個安全又舒適的進食環境，相信不同餐食的餐館老板都要花點心思。

喬治亞州在周一（27日）已允許所有非必要商業重開包括餐館。該州對餐館復工的指引包括要求顧客進入餐館前要清潔雙手、盡可能不用現金支付、要控制餐館內的人數等。

當地有餐館老板表示，若要有盈利，餐館必須保持有75%的滿座率，按上述的復工指引，滿座率最高不會超過50%，而員工數目也受到限制，同時要廚房員工保持社交距離將給工作帶來極大的挑戰。在這等情況下，當地有許多餐館都不願重開。

而美國疾控中心（CDC）在周二發出針對不同行業的重開指引中，就餐館而言，CDC建議應考慮使用即棄的菜單、一次性的餐具，在收銀處安裝保護層，限制每更的員工人數和避免用自助形式服務，包括沙拉吧和飲料機。

當然俄勒岡州布朗州長仍未有宣佈何時餐館才可重開的消息，據了解，州長已招集了一班業界人士提供可行的建意，相信在定好重開指引，州長認為安全後，本州的餐館才能重開。