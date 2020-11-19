餐館業稱：州長派的5,500萬元救不了他們
（本報綜述）州長的凍結令今周三開始生效，餐館又再一次要關閉堂食，不少餐館都感到極到徬徨，怕今次一關就成永久關門，他們指出，州長答應給予餐館業的5,500萬元援助，恐怕也救不了他們！
州長在周二宣佈，會設立一個5,500萬元聯邦關懷法案的援助金，並將會優先批給受今次凍結令影響的服務行業，和有色人種社區。
俄勒岡餐館和酒店協會主席布蘭特指出，業界非常讚賞州長這決定，他們認為這是急需中的聯邦援助的起點，以協助俄勒岡州的餐館和酒店過渡接下來的幾個艱難月份。布蘭特早前已向州議會提出建立一個7,500萬元的援助基金。他指出，國會未有任何有關援助法案的討論，也沒有了每周600元的失業救濟和1,200元的救助支票，最重要的是，一間正常的餐館不能單靠外賣來維持的。
反對凍結令的俄勒岡商業和工業協會的主席麥克唐納也對州長的安排表示歡迎，但她指出，可能有很多的商戶都不能過渡今次的凍結令，雖然這筆援助金不能釐補商戶的業務損失，但相信能幫助到不少人士。
俄勒岡州獨立餐館聯盟主席康納斯表示，這是一個開始，不少餐館東主因為今次的疫情已債務纏身，並隨時要關門了。他指出，研究數字顯示，單做外賣，餐館最少損失81.75%生意額，所以很多是在沒辦法下被迫關門和裁員。該聯盟的300家餐館酒吧正要求在12月的州會議中能通過允許酒精飲品外賣。康納斯亦指出，州長禁室外堂食，令到不少為室外餐堂準備好帳蓬和暖氣的餐館酒吧大失預算，並指華盛頓州仍讓餐館有室外餐堂。
至於華人經營的餐館，也極之需要民眾的支持。在早前市政府或是透過其他機構發出的援助金，有不少餐館都因為語言問題未能被照顧到，有不少都在艱苦經營中，希望華人能幫助華人，多惠顧這些餐館的外賣。
不少餐館都有採用一些送餐到府的送外賣公司，但為了讓客戶節省這些費用，不少餐館都願意親自送貨，只要外賣銀碼到某一數目就可，最普通的做法是透過微信開設的外賣群，顧客在群內下單，通常客人集合在同一地點交貨，方便餐館，這也是一個互相幫忙的做法。顧客亦可直接撥電到餐館落單和查詢。
在今次的疫情下，不少商戶都在挨，希望疫情能早日過去。如得不到顧客的支持，相信在疫情過去後，有不少商店已不再存在。