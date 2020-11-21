餐館協會因“凍結”令狀告布朗州長歧視

（本報訊）俄勒岡州餐館及酒店協會聯同餐館法律中心，就“凍結”令，在周五對布朗州長提出訴訟，指州長的行政命令“明顯歧視餐館和酒店業，”但卻允許其他 企業在“有限的限制，或者沒有任何限制”的情況下運營。

該訴訟援引了雜貨店、零售店、農貿市場以及室內外露天購物中心，允許它們有容客量75%的顧客在現場，停留多長時間也沒有任何限制。 凍結令更不影響到個人服務業務，包括理髮店，髮廊和非醫療按摩療法等。 在俄勒岡州衛生局先前的指導下，青年計劃，育兒以及許多體育項目，包括已經被豁免的1級和專業運動項目，也被允許繼續進行。

訴訟書內提到，俄勒岡州的餐館已按早前州長的行政命令指引，花費大量資金在餐堂內和外建立安全的就餐區，包括在戶外設立帳篷和暖氣；並指控凍結令“在科學 和醫學事實中均缺乏合理依據”。

俄勒岡州餐館及酒店協會聯同餐館法律中心為這次的訴訟發表聲明，稱“採取這項行動是為了挽救全州的許多餐館，並且保護數以萬計依賴餐館及其顧客的工人的生計。 因為俄勒岡州州長在這大流行期間頒下這樣的法例，令到餐館及酒店的職員繼續遭受到破壞性的傷害。

該訴訟正在尋求向凍結令進行禁制以及“法定賠償”。