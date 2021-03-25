餐飲行業老闆福音：餐館振興基金



（本文由聯合會計師事務所：張丹丹註冊會計師撰文）

自去年3月以來，餐飲業的困境危機變得越來越糟。雖然餐飲業中的多數業者依賴外賣、戶外就餐座位維持生計，並不斷努力創新，增加了半成品組合餐和雞尾酒外賣等新概念，支撐著度過了上一年疫情，但餐飲業的收入仍然大幅下降，債務也在不斷累積。50萬家獨立餐館和1100萬個工作崗位正處於永遠消失的邊緣。

286億美元的餐館振興基金（Restaurant Revitalization Fund）作為拜登政府1.9萬億美元的《美國救援計畫法案》的一部分，將向餐館和其他符合資格的食品企業提供贈款。

這補助金計畫要點如下：

我的生意是否符合資格

符合條件的企業包括餐飲業或酒精飲料場所、酒席承辦商、出售啤酒的酒館、酒吧和品酒室等，並且擁有不超過20家分店的餐飲附屬集團。符合條件的企業必需不屬上市公司，沒有參加或申請“Save our Stages Program”計畫並且對私募基金的參與也有限制。

我的生意最高可以申請到多少補助金

請看以下表格

每個餐飲集團的補助金額不得超過1,000萬元，或每間餐館的資助金額不得超過500萬元。

覆蓋週期

符合條件的花費指在2020年2月15日至2021年12月31日之間的花費，或由美國小型企業管理局（SBA）指定的日期。如果企業沒有用完全部補助金，或者企業在援助期未結束前永久關閉，企業必須將未使用的資金歸還。

補助金可以支付哪些費用

工資和福利(不包括員工薪酬超過（100,000美元/年)、抵押貸款(不含預付款)、租金(不含預付款)、水電費、維護費、購買戶外座椅、損耗（包括防護設備和清潔物料、食品和飲料費用、運營費用、符合PPP規定的材料損耗、員工病假以及其他必要費用。

誰可以優先申請

在申請開放後的最初的21天期間，小企業管理局將優先向女性、退伍軍人或由社會以及經濟原因導致處於困境的小企業提供資助。

稅務處理

補助金將不算做收入，不會影響聯邦正常的稅務抵扣。

申請什麼時候開始

該專案將由SBA管理。並通過SBA官網申請。 目前申請通道還沒有開放。我們仍在等待SBA發佈最終指南和開放申請通道。

等待期可以提前準備的資料

如果您符合申請條件，要申請這個補助金，您需要先到數據通用編號系統（DUNS）為您的生意註冊一個號碼，然後拿到DUNS之後，還需要去聯邦補助金管理系統（SAM）註冊。如果您沒有在這兩個系統註冊，那您將無法申請並收到這個聯邦發放的補助金。

最後一步是向聯邦服務處（Federal Service Desk）提交公證過的申請函。