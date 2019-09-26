餐車衛生管理條例即將出台 街邊美食衛生獲保障

（本報綜述）近日，波特蘭穆特諾瑪縣（Multnomah）衛生官員稱將對餐車進行衛生管理。相關規則若出台，將成為首次針餐車的衛生管理條例。

穆特諾瑪縣衛生官稱，到目前為止，所有餐車都是攤主自行提供清潔的水源和電力，兼自行控制囓齒類動物和處理廢水。對於擁有餐車財產所有權的業主來說，他們卻不負任何責任。衛生檢查員稱，當發生垃圾，污水，和鼠害時，餐車主業只會在一旁指手畫腳。另外，餐車的防火措施做得很不好，如果其中一架餐車失火，勢必迅速連累其他餐車。

目前，餐車被要求用乾淨的水來洗手和洗碗，但檢查人員發現，有些餐車用來接駁水源的軟管並不符合衛生標準，有時這些軟管會被刺穿，且被過往的人和車輛隨時踐踏。

同樣，出租地面給這些流動餐車的土地所有者也不提供垃圾桶和廢水處理。本週四，穆特諾瑪縣委員會（Multnomah County of Commissioners）考慮通過一條法令，該法令要求將衛生責任從餐車攤主轉移到餐車業主和經營者身上。

如果法令獲通過執行，則將要求餐車經營者向餐車攤主提供電源，清潔水，垃圾桶和回收服務，以及對鼠害的控制，並制定如何清除廢水的計劃，並確保餐車已間隔得足夠遠，以防止火勢蔓延。

擬議的條例將要求擁有餐車財產所有權的所有者從穆特諾瑪縣環境衛生局（Multnomah County Environmental Health）獲得許可證。衛生局可以允許的費用將支持檢查和執行以下公共衛生問題：

連接安全的飲用水 安全的餐車電力供應 固體廢物處理 廢水處理 餐車間距 鼠害蟲害的有效控制

如果獲得通過，該法令將於2020年1月生效。環境衛生局將根據檢查員所需的估計時間來確定許可證的申請費用。