食物中毒爆發 疾病預防控制中心警告不要吃任何長生菜

(綜合報導)全國各地正為感恩節做準備，大家都沉醉在節日的喜悅中，然而就在這個時候，疾病預防控制中心警告人們不要吃任何種類的長生菜，因為大腸桿菌爆發已經導致11個州的32人患病！

根據美國疾病控制和預防中心的數據，目前全美11個州有32名患者因產生志賀毒素的大腸桿菌病而生病。其中13人住院治療，其中1人患有腎臟衰竭。此外，加拿大安大略省和魁北克省至少有18人感染了大腸桿菌。

所有的病例都被指與長生菜有關，但是目前還沒有找到出問題的生菜來源。疾病預防控制中心乾脆建議人們不要吃任何種植者，供應商，經銷商，和品牌的生菜。

建議美國消費者不要吃任何長生菜，零售商和餐館也不得供應或出售長生菜，直到我們了解更多有關疫情的信息。調查正在進行中，隨著更多信息的出現，長生菜食用建議將會更新，”疾病預防控制中心指出，“在家裡有任何類型的長生菜包括沙拉都應該把它扔掉，即使其中一些已被吃過且沒有生病長生菜的也要扔掉。”

據稱，所確定的菌株與今年早些時候與長葉萵苣相關的菌株不同，但它似乎與去年與綠葉蔬菜相關的菌株相似。雖然大多數大腸桿菌細菌無害，但有些會產生可導致嚴重疾病的毒素。

專家提醒消費者， 如有大腸桿菌感染的症狀，馬上就醫并將病情報告給衛生部門。