食品安全再亮紅燈 | Trader Joes 及Walgreen 沙拉要回收

（本報綜述）美國農業部食品安全檢驗局發出警告，提醒消費者注意由凱托食品商(Caito Foods)出貨，在全美克羅格超市(Kroger)、喬氏連鎖超市(Trader Joes)及華爾格林(Walgreens)連鎖藥店等知名零售商出售的牛肉、豬肉、雞肉等不同口味的沙拉與沙拉捲餅，疑被環孢子蟲 (Cyclospora)所感染。

農業部發表聲明指出，雖然出問題的產品都已過期，但懷疑仍有些沙拉或沙拉捲餅還在消費者家中的冰箱裡，由於環孢子蟲症潛伏期較長，食用後要過2天至14天才會發病，可能導致某些病例迄今尚未通報。

環孢子蟲症寄生蟲是透過遭到污染的水源或食物傳染，導致患者發生腸胃疾病。包括腹瀉在內等症狀，通常在吃下不潔食品後一周後陸續出現。感染環孢子蟲症寄生蟲之後，患者也常變得食慾不振、體重減輕、胃痙攣或胃疼、噁心想吐、漲氣、疲憊，還可能嘔吐、頭疼、發燒、身體痠痛以及有類似流染的症狀。

發病期間短則數日，長則數個月，患者可能在短時間內狀況好轉，但後來卻急轉直下。環孢子蟲症可以透過抗生素治療。

農業部發表聲明指出，位於印第安納波里斯的凱托食品商日前收到生菜供應商「新鮮快遞」(Fresh Express)通知指出，用來製作沙拉及沙拉捲餅的長葉萵苣沙拉遭到污染，必須回收。

農業部指出，製造日期在今年7月15日至18日之間，或者是最佳享用期限是7月18日至7月23日之間的的牛肉、豬肉、雞肉等不同口味的沙拉與沙拉捲餅，都有遭到環孢子蟲症污染風險。

聲明中表示，消費者應該將這些產品丟棄，或者向零售商退貨，千萬不要食用。