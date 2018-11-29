飛鳥電動滑板車惹來諸多憤怒的小鳥 波特蘭表示還沒有準備好讓其留下來

(本報綜述)波特蘭為期四個月的電動滑板車試驗活動正式結束。記者了解到，電動滑板車在街道上的使用確實產生很多問題。雖然運營公司鼓勵用戶“用完即棄”，但因此忽略了行人的感受。在過去的四個月試用時間，人行道上到處可見橫七豎八四腳朝天的滑板車，有的滑板車甚至被扔在機動車道上，給行人、輪椅使用人士、和道路上汽車造成很大的困擾。甚至給那些好奇寶寶小朋友帶來安全隱患，因為小朋友見到此類新奇事物會沖上去把玩。

據統計，這些滑板車99%被擺放在Bus站旁，而且常常正巧堵在Bus車門口，對Bus乘客和Trimet公司都帶來嚴重的影響。街頭上常常見到一些Bus司機瞬間變成憤怒的小鳥沖出車，拎起一大抓飛鳥(Bird等滑板車)狠狠地甩在遠處。

面對諸多問題，參與試驗計劃的電動滑板車公司Bird，Lime和Skip仍要求波特蘭重新考慮試驗計劃的結束日期，並允許他們無限期地繼續運營。然而，這些公司并沒有找到一個可以說服波特蘭運輸局的理由。

運輸局發言人Dylan Rivera近日表示，“在我們準備為波特蘭推出電動滑板車永久性計劃之前，我們還要了解很多關于電動滑板車技術和電動滑板車在街道上使用的信息。”

除了吹噓用戶對新出行方式的熱情外，兩家公司還強調了對當地經濟的影響。Lime俄勒岡總經理Jeremy Nelson表示，該公司已聘請了29名全職員工。Bird公司負責這個項目的高級經理Marlo Sandler也強調，該公司已經給近700名波特蘭人付了酬勞來充電Bird電動車，並聘請了10到15名機械師。

對于電動滑板車公司列出的就業數據，運輸局卻不為所動。

運輸局認為，雖然這個行業已經在波特蘭創造了一些就業機會，但暫停試驗計劃不會對這些就業造成影響，因為他們有足夠的風險投資資金來照顧自己的員工。

運輸局發言人Rivera表示，波特蘭將在2019年初公佈其對電動滑板車第一次試驗數據的分析。然后才會考慮在6月之前的某個時間舉行第二次試驗。屆時，波特蘭願意考慮讓更多的電動滑板車公司參與第二次試驗，並且還取消第一次試驗時的踏板車數量限制，允許每家公司部署更多的踏板車。但目前來說，波特蘭還沒有準備好。不少市民認為，電動滑板車雖然給人們的出行帶來多樣性，但由于管理不善，帶來嚴重安全隱患的同時也影響了市容。