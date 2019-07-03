領取最低時薪的打工仔　七月又再加人工

（本報綜述）7月1日起，大波特蘭地區最低工資上升0.5美元至12.5美元每小時，俄勒岡州一些農村地區最低工資也調至11美元，其他地區則是11.25美元。估計，最少有162,000名州民因此而加人工！

這是過去四年俄勒岡州最低工資的第四次增長。

根據2016年參議院通過的1532號法案，到2022年，大波特蘭區的最低工資將上升至每小時14.75美元。在這之前，最低工資每年的7月1日調升一次。2023年7月1日後，最低工資增長將與通貨膨脹掛鉤。

據悉，考慮到本州城鄉經濟發展的差異，1532號法案創建了三個不同的最低工資分區，其中包括大波特蘭地區$12.50，標準時薪$11.25，和農村地區$11.00等，時薪最高是大波特蘭地區，最低是農村地區。如圖，藍色部份是大波特蘭地區，綠色部份是實施州標準工資的地區，而紅色部門則是農村地區。

俄勒岡州勞工部長 Val Hoyle 稱，調高最低時薪將有助保護本州的低收工勞工階層。對比聯邦政府目前的最低時薪$7.25，已有十年未有變動，未能追上通賬。

來自俄勒岡州就業部（OED）的記錄顯示，本州超過7%的人領取最低工資，這代表超過160,000個工作崗位。即是本次工資調升都影響到大約162,000名俄勒岡人。

美國勞工統計局的國家數據顯示，不到一半的最低工資收入者年齡小於25歲，而其中大約有三分之二是女性。

不過，看到工資上升不是每個人都開心。人們告訴媒體，他們兩週前就已經知道工資又要上升，但他們擔心生活成本因此會增加。一些企業主也表示壓力越來越大。

反對者稱，小企業不得不通過上調產品售價來降低成本。支持者認為，提高最低工資有助增加工人的收入，減少貧困。

雖然我們應該慶祝俄勒岡州工人的加薪，但我們也應該認識到最低工資上調並不能提供經濟保障，俄勒岡州立法機構應該利用其所有的槓桿來增加工人的實得工資“。