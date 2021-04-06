預約打疫苗網站大塞車 為您提供預約連結



（本報綜述）今天（5日）早上9時開始，接種疫苗預約網站就出現「大塞車」，很多民眾均表示進入網站後未能預約，特別是在機場的接種場，原因是由今天開始，有很多州民均合資格接種新冠疫苗。

由4月5日開始，新一大批合資格接種疫苗的人士包括所有前線工作者及其家人和16歲以上有病患的人士。但今天預約在4月16和17日接種的超過7,500個時段，均在30分鐘內全部填滿了。

根據負責管理這個機場預約網站的俄勒岡醫科大學表示，網站可同時處理4,800個預約，但在今早9時01分，共有11,000人同時上網預約，所以令到整個預約系統「大塞車」。負責人表示，本星期二、三、四的早上9時，每天均會有4,000到6,000個新時段供預約，呼籲民眾繼續嘗試。

另外一個問題，16歲及以上人士在預約時必需填寫所患的疾病，但網站內並未有將政府在上週五新加的所有疾病放在名單上。

今天新加入合資格接種群（第七群）的數目，就連衛生局也無法估計有多少人。其中有：

16歲到44歲，身患疾病的人士和吸煙的人士，包括現時及過去曾吸煙的人。包括的病患：癌症、慢性腎病、慢性肺疾病、唐氏綜合症、心臟疾病、免疫功能低下狀態懷孕、鐮狀細胞貧血症、1型和2型糖尿病、肥胖、癡呆或其他神經系統疾病、艾滋病、現在或以前吸煙者、實體器官或血液幹細胞移植、中風或腦血管疾病、藥物濫用等。

－多代同住的家庭成員，根據衛生局的定義，最少有三代，包括兒童、父母和祖父母同住一屋；又或是親人與非子女同住，例如要照顧孫兒、侄子、侄女等。這組別是沒年齡限制的，16歲或以上就可。

－按美國疾控中心定義為前線工作人員及與其同住的家人。這包括零售業、餐館、職業貿易學校、大學、地產、酒店、建築、加油站、公共交通、郵局、飲料製造業、銀行、保護兒童服務、公共衛生、新聞媒體、政府、州立法會、法庭（包括法官和律師）等等。

居住在大波特蘭地區，包括麥魯瑪縣、華盛頓縣、卡加瑪士縣和哥倫比亞縣等的人士，可透過以下三個方式預約：

1. 到訪www.ohsu.edu/covidvaccines : 每逢週一到週四，到這網站預約在免下車的波特蘭機場或Hillsboro球場接種疫苗，不能上網的可撥電833-647-8222預約也可。

2. 到 getvaccinated.oregon.gov 登記，州衛生局以抽籤形式選出已登記的人士，安排他們到俄勒岡州會議中心的大型接種場。如獲抽中，已登記的人士將會透過電郵或短訊收到預約連結，今個星期內，大會計劃會寄出35,000個預約邀請。

3. 到 vaccinefinder.org 到就近的藥房預約，又或到 covidvaccine.oregon.gov 點擊 Vaccine Information by County 查閱在本州不同地點的預約情況。