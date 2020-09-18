預報中暴雨雖助撲滅山火　可能促使災區山洪氾濫



（本報綜述）星期四，國家氣象局向大波特蘭地區發出暴洪警告，同時亦向山火地區，包括Riverside、Beachie Creek、Lionhead 及Holiday Farm等發出因暴雨造成的急發性大洪水的警告。警告有效期至周四夜。

原來在周四晚結束的空氣質量警告，在某些地方要延至周五中午時份。而民眾期待的雨水已於今午出現在尤金市，今晚稍後就會到達波特蘭地區。氣象學家指出今晚的雷暴有可能會帶來冰雹和閃電。

今天晚上的雷雨和雷暴，將有助撲滅山火及洗去煙霧，並結束俄勒岡州各地的空氣質量警告。到周末本市的濃煙情況將大有改善，屆時空氣污染指數會下降，但專家表示，由於大型山火仍在燒，煙霧隨時會重現。

國家氣象局表示，在大雨期間，鬆散的石頭和穢土可能會隨雨水從山上沖下。暴洪和泥石流可能會阻塞道路，受影響的公路包括Mehama和Marion Forks之間的22號公路走廊，以及Estacada和Ripplebrook之間的224號公路走廊。快速移動的山洪和泥石流會嚴重威脅陡坡灣以下的民眾，建築物和道路。

根據州長在今天新聞會的消息，本州撲滅山火的進度良好，大部份山火的火場周圍已設了防火帶，火路已被截斷，這情況已維持了3天。

目前的滅火工作集中在主要的10個大火場，其中包括在卡加瑪士縣只有6%火勢受控的河濱山火（Riverside）；西林附近，有20%山火受控的比奇山火（Beachie Creek），有10%受控的獅子頭山火和假日農場山火等。

今天州長在開會前曾到多個災區視察，看到了大量房屋被燒毀。州長在推特發文，表示看到痛失家人、家園和商店的州民，她心情沉重，並會竭盡所能找來援助的資源。州民可以在此處申請幫助：disasterassistance.gov。