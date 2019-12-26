頂鋒武術學院 與百多名家長和學生的聖誕派對

（本報訊）本地以優秀教學著名，現有桃李滿門的大師級武術師傅Peter Dang，上周六在其創辦的頂鋒武術學校內為70多名學生開派對，連同出席派對的家長們共一百多人，一起預祝聖誕快樂。

只見當晚家長和學生捧來了各式各樣的食品，有中式、有越式，也有其他國家的口味，可謂極之豐富的一頓晚餐。

在Peter 師傅為學生安排的天才表演環節中，看到了學生們平常嚴瑾學習時的另一個輕鬆面貌，表演有舞蹈、音樂、扯玲等，學生們都是多才多藝的，博得了場內家長和學生們的熱烈掌聲。

頂鋒武術學院是由Peter Dang跟他的哥哥Philip Dang 所創立的，二人自少受到父親的熏陶，年紀輕輕已練得一身好武功，十來歲已入選美國國家武術代表隊，到世界各地代表美國出賽，多次獲得大獎。近年開始教學，先在波特蘭新聞屬下的文藝中心開教，後來創立頂鋒武術學院，二人均以認真和要求高著名，旗下的學生曾多次參加本地、美國甚至是世界性的比賽，累獲佳績。

今年夏天Peter 師傅更挑選了數位優秀的學生首次參加在中國舉行的世界武術大賽，幾乎每位出賽的學員均獲得大獎，頂鋒武術學院在今次的比賽中可以說是滿載而歸。參賽的學員也感到自信大增，回來後更愛在武術學習中倍加努力，希望自己的功夫能更上一層樓。

Peter 師傅除了是學生們的偶像外，也深受家長們的歡迎。有家長表示，自從女兒學習武術後，明顯看到女兒無論在武術或是學校的學習上均信心大增，而且也學懂了謙虛有禮。原來只望子女能離開電腦，強身健體，但帶來的學習成績和影響卻是意料不到的。

頂鋒武術學院位於：11525 OR-212, Clackamas，查詢電話：971- 925-4080