韩国连锁超市H-mart东南区Belmont街新店现已开业

（本报讯）美国最大的韩国连锁超市H-mart，在波特兰市再添一员，新店位于Belmont 33街（3301 SE Belmont St.)，并已于上周开业，新店设有室内停车场，方便顾客。

这家新超市是H-mart韩亚龙超市集团在俄勒冈州大波特兰地区的第二家。第一家是在Tigard 市。新店对东南区的居民实在是一大喜讯，以后不用特别开车半小时到Tigard 的H-mart选购至爱的货品。

H-mart超市一向以店内干净明亮及食物新鲜为卖点，甚受顾客们欢迎。新店也不例外，座落在Belmont 街上新兴的柏文住宅区，店内货品包罗万有，杂货、鲜制韩式小食、鲜肉、鲜鱼、游水海鲜、蔬菜水果、酱料、精品，一应俱全。

H-mart被美国报章形容为亚洲食品的乐园，他们对店内那些人见人爱，精致可爱的日用品更是赞不绝口，就连酱油都有Hello Kitty 包装的出售。韩式方便面，属优质产品，在店内，只见琳琅满目各式各样的方便面任君选择，似乎这是最吸引顾客驻足的货点。该店的肉类和鱼类都非常新鲜，鱼缸内更有中国人喜爱的黄帝蟹，火锅用的切片牛肉和猪肉，非常新鲜。店内天天制造的韩食小食、寿司、韩式饭等，都是韩食粉丝们的至爱。随着天气回暖，喜欢烧烤的人士，特别是韩式烧烤，更可在此选购已腌好的多种烧烤肉，买回家后，自己动手，与家人和朋友一起享用。

H-mart超市每周五均推出多种特价商品，详情可参阅每星期刊载于本报的特价广告。

H-mart韩亚龙超市集团，于1982年在美国成立，总部在纽泽西，是全美最大的亚洲超市集团之一，致力于给消费者提供新鲜，健康和美味的优质产品。H-mart超市遍布美国和加拿大，韩亚龙在韩语的意思为「一手满载的商品」。