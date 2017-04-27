面對16億元赤字　布朗州長下令全州凍結人事招聘

（綜合報導）布朗州長在上周四簽署一項新的行政命令，凍結全州的人事招聘，以應對俄勒岡州政府面對的16億元赤字。這是州長即將宣佈多項節州政府的開支的第一個行動。

州長在聲明中說：「俄勒岡州的兒童和家庭絕對值得有一個健康和有效率的生活環境，但最近由州議會提出的削減開支題案，卻將最脆弱的一群州民陷於一個有更大風險的環境中，這是不能接受的。」

根據州長辦公室的，凍結人事招聘立即生效，直至州政府內每個部門的財政預算均獲議會批准。 州長辦公室仍在計算凍結人事招聘後能節省多少開支。

州共和黨領袖Ted Ferrioli 早在數星期前已提議要凍結全州的人事招聘，他估計，凍結人事招聘將可為本州在未來兩年省下7.9億元。但他指出本州監獄部門、青年罪犯部門、州立醫院及一些福利部門則不能凍結人事招聘。

在Ted Ferrioli所發的聲明中說：「我們有選擇，也有解決的方法，我們也有辦法解決政府在架構上的問題。我們必須採納一個沒有赤字危機的財政預算，而共和黨的議員承諾會聽取州民的意見，而我們亦清楚聽到州民說不想加稅，也不想傷害困貧的民眾來滿足民主黨「豪花」的行為。」

布朗州長表示，她已計劃簽署另一項行政命令，改善收取債款的情況，與州的供應商重新定下合約，應對公務員退休金計劃及清楚釐定出與公務員工會討價還價的政策。

州長又說，州政府每一部門均需要合作，並表示她已向各州部門提出挑戰，看他們能否找出短期及長期節省開支的辦法。又特別提醒州務卿、州財長、州司法部長、勞工部長及、立法議會及司法部門等，落實執行新的行政命令，凍結人事招聘、削減外遊開支及改善設施使用的效益。