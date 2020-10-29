非裔女議員提出進一步削減警隊經費到1,800萬元
（本報綜述）波特蘭市議會的非裔女議員哈迪斯蒂在周三的市議會中提出進一步削減警隊經費，由早前市長提出和市議會通過的1,500萬元增加到1,800萬元。
根據哈迪斯蒂的建議，減掉的經費，有750萬元將用在房屋方面，幫助那些在疫情期間面臨迫遷的房客，而另外有740萬元用再緊急食物援助。這項建議獲得了另一位女議員尤達利的支持。尤達利一向提倡保護租客權利。
哈迪斯蒂表示，目前她希望能投放更多在協助社區過渡疫情的範疇方面；到下一年度討論財政預算時再考慮在社區的那一方面作長線投資。
哈迪斯蒂的辦公室證實她建議從警隊削減1,800萬元，但並沒有要求市政府取消那一些警隊職位和某些特別小組，發言人指，那是市長和負責監管警隊的惠勒的工作。
但根據哈迪斯蒂發給其他市議員的備忘錄中，她列出一些建議，這包括取消8月份退休的42個警員職位，她估計這將節省約700萬元。
哈迪斯蒂亦希望取消對波特蘭警隊的特別應急小組（SERT）和快速反應小組合共120萬元的經費。而其中的快速反應小組主要是每晚在應付示威者的隊伍。
在該備忘錄中，哈迪斯蒂寫道：“我相信，前面的路將與過往的不一樣。波特蘭減少了警力，而警察僅專注於破案，而我們會通過公共衛生的視角來解決犯罪問題，我們會重新投資在社區和代替警察的方案上。”
惠勒市長在周一的一個新聞發佈會中被問及這問題時，市長表示不能支持她的建議。市長表示，對於幾乎所有的削減措施，我們仍然有很多問題。市長提到，第一：這樣大幅度的削減警隊經費，對公共安全產生什麼影響？ 第二：那些數字是如何計算出來的呢？他不確定所有數字都是準確。
對哈迪斯蒂這建議，市長候選人伊安娜積極地表示支持，她指出特別是這意味著警察將撤出示威活動。她繼續說，單在6月份，警隊的超時工資高達400萬元，而今年的警隊超時工資將超出預算數百萬元。伊安娜指這是極差的管理。伊安娜曾提過，如她當選市長，她一定會任命哈迪斯蒂作為警隊的監管人，而哈迪斯蒂早前亦多次要求市長將警隊的監管權交給她。
這項議題在周三下午的議會中作討論，估計要到下星期才會進行投票。