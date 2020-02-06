非公民領取政府援助將面臨新的審查

（本報綜述）聯邦最高法院27日裁定允許特朗普政府推動旨在避免外籍人士申請移民造成「公共負擔」(Public Charge)的政策新規；這項移民限制未來將使得低收入移民更難申請綠卡，以尋求移民美國或繼續合法居留。最高法院這裁決出爐後，形同定案，這項移民政策新規立刻上路實施。

從現在開始，申請永久居留權的外籍人士，必須出示證據，證明自己不會成為美國的「公共負擔」，方能通過申請綠卡等合法居留文件。

移民專家指出，根據特朗普政府頒布的新規標準，首當其衝的將是經濟能力較差的移民申請者。

根據特朗普政府移民新規，生活方面必須依賴美國政府福利政策，也就是將造成「公共負擔」的移民，將不符合取得俗稱綠卡的永久居留權資格，而擁有綠卡是成為美國公民的第一步。目前對公共負擔的定義相當明確，包括需要現金補助或機構照護。新政策卻把糧食券、住房補助、醫療補助計畫 (Medicaid)、住房補助等福利全部納入。

在俄勒岡州，這項新移民政策估計將影響近68,000名目前參加了俄勒岡州健保計劃的非公民人士。

支持移民新政策的人認為，移民獲得政府援助是不正確的。但州政府的想法則不一樣。

俄勒岡衛生局在一份書面聲明中說：“政策中的規則與我們機構旨在幫助人民和社區的使命有直接有衝突。”

惠及兒童的多項計劃則不受新移民政策影響。根據州政府的消息，聯邦的新規定不適用於參加俄勒岡州健保、幼兒班或母嬰兒童營養補助（WIC） 的21歲及以下人士。

衛生局的人員表示，目前的健保交易市場是為了協助州民獲得健保，去年年底有145,000名州民參加，而有100,000人將獲得稅項的補助，從而令到健保更可負擔。

州的官員擔心，如果有眾多的移民因害怕新的移民政策而退出健保計劃，這將令保費因此而上漲。

俄勒岡健保市場發言人Chiqui Flowers 指出，州民不應因這新政策而退出健保計劃，因為這是一個州政府層面的計劃，只不過是與聯邦政府合作而已。俄勒岡州消費者及商業事務處發言人表示，他們非常努力使更多人擁有健保，但新的政策卻令人退出。

部分移民權益倡議團體批評特朗普政府這套移民新規，理由是這些規定形同對於需要財務援助的合法移民做出懲罰，並且對移民家庭的健康、安全帶來危害，家庭成員當中則可能包括擁有美國公民身分的兒女。

反對人士也指出，這套移民新規恐將導致醫療體系急診部門數以百萬元計算的負擔，地方政府與州政府同樣面臨預算增加的下場，民間企業、各地醫療院所以及食物銀行，同樣也將面臨龐大壓力。