非一般的藝術饗宴《中國之舞》完滿落幕　

（本報訊）應西雅圖華星藝術團及美國亞洲表演藝術劇院（簡稱AAPAT）之邀，北京舞蹈學院古典舞系一行30人於上周六飛抵波特蘭，並於周日（30日晚）7時在市中心Newmark Theatre為波特蘭的觀眾上演了一場本地難得一見，富藝術氣息的中國古典舞系專場。

當晚出席的嘉賓包括有遠道而來的舊金山總領事館的領事王書羽及文化參贊肖夏勇、俄勒岡州議員Lew Fredrick、俄勒岡州議會中國姐妹關係理事會主席藍進及副主席應書琪夫婦、蘭蘇園總監Lisa James等。

今次到來演出的北京舞蹈學院學員共有26位及4名導師和團長。

團長龐丹表示，今次出國參演的學生都是北京舞蹈學院的四年級學生，年齡由18至21歲。龐丹介紹，北京舞蹈學院是全國唯一一所專業的舞蹈學院，對挑選學生非常嚴格。而今次精選的演出節目，全是學生們在全國的得獎作品。2018《中國之舞》的演出，展現的是由中國古代的歷史到現代歷史。龐丹指出，學生們出國演出，看到觀眾們的熱情和共鳴時，就激發他們對文化的熱愛和更有自信。

當晚有不少華人觀眾入場，其中包括本地的舞蹈教師們，其中一位表示演出精彩，藝術性極高；另一位則表示在觀看《黃河》演出時激動得落淚。在國慶日當前，《黃河》展現磅薄的氣勢，也激起了觀眾們滿腔的愛國情懷。

舊金山總領事館的文化參贊肖夏勇表示，中國文化和旅遊部在美國舉辦“跨越太平洋—中國藝術節”已有四年時間，今年總領館將《中國之舞》納入第五屆“跨越太平洋—中國藝術節”的重點節目之一。他說，今次《中國之舞》選擇不常有外地團體來演出的沙加緬度市和波特蘭市，相信能為本地觀眾帶來新鮮的信息，令觀眾大開眼界；同時亦讓更多的美國民眾欣賞到這些節目，使它成為彰顯中國文化魅力、拉近中美民眾心靈距離的一次交流盛會。

值得一提的是，今次演出的由西雅圖的恆達舞蹈學院院長李恆達籌辦。李恆達30年前畢業於北京舞蹈學院，是中國首批的國家一級演員，90年底移民美國。他是舞蹈界難得的同時活躍於芭蕾舞和古典舞兩個不同領域的優秀人才，他曾在全國首屆中國舞桃李杯大賽中以全場滿分的成績榮獲冠軍。今年他受邀為北京舞蹈學院編寫了《梁祝》古典舞劇，並於五月份在中國公演，大受好評。

作為該劇導演李恒達在接受訪問時表示：「中國古典舞與中國的五千年燦爛文化一脈相承，少年時的我對古典舞的傳統文化內涵、豐富的舞蹈語彙和表現手法一見鍾情，現在兩鬢飛霜，依然「心如少年」，和舞蹈學院的眾多前輩、師生一樣，能夠看到古典舞在中國乃至世界的舞臺上盛放異彩，是我的心願和使命。身在異鄉和同事朋友說起中國舞至今沒有像芭蕾舞《羅密歐與茱麗葉》《天鵝湖》那樣膾炙人口源遠流長的舞劇是莫大的遺憾。我希望以一部更成熟豐滿的舞蹈作品來重新詮釋梁祝的優美傳說，讓我摯愛的中國舞和北京舞蹈學院在世界上佔有一席之地。」

今次本地觀眾有幸看到李導演《梁祝》的濃縮版。

《中國之舞》波特蘭專場，是由美國亞洲表演藝術劇院及西雅圖華星藝術團聯合主辦；中華人民共和國駐舊金山總領事館支持；恆達舞蹈學院、波特蘭新聞協辦。