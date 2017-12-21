青少年文化大使協會舉行頒獎典禮 多名優秀學員榮獲總統志工服務獎

（本報記者俄廣才報導）奧勒岡州波特蘭青少年文化大使協會2017年度「美國總統志工服務獎」頒獎典禮，於12月16日在比弗頓社區中心舉行。

「美國總統志工服務獎」是白宮頒發給熱心社區服務人士的最高榮譽。該獎項要求志工們須在一年之內服務滿100至250小時或以上，才能有資格獲得不同級別的獎項。

波特蘭青少年文化大使協會2017年度「美國總統志工服務獎」獲獎者總計20名，其中包括金獎獲得者1名、銀獎獲得者7名，以及銅獎獲得者12名，成果豐碩。

各界嘉賓近百人出席了當天的頒獎典禮，學員邱龍一、楊芷晴以流利的中文主持了頒獎儀式。

特邀嘉賓僑務顧問、北美洲台灣婦女會奧勒岡分會會長林國貞女士在頒獎典禮上致賀詞時，表彰FASCA學員們引入注目的粉紅色T恤的身影，活躍於大波特蘭地區僑界以及主流社會，致力於宣導台灣傳統文化，特別是獲獎同學們孜孜不倦的努力更是令人欽佩。

波特蘭慈濟基金會負責人林政文先生、諮詢導師劉世筠女士、前任波特蘭FASCA會長趙怡等，在為獲獎志工頒獎時鼓勵大家要互相學習、再接再厲，爭取明年取得更優異的成績。

得獎學員先後發表獲獎感言，並且播放了他們的回顧影片。學員們對波特蘭地區各個僑團、政府機構、各大圖書館、民間組織，以及過去一年中為他們辛苦授課的教師們致以最高的謝意。同時呼籲大波特蘭地區14歲到18歲的青少年們，積極加入FASCA的行列，為推進社區文化傳播做出貢獻。

波特蘭青少年文化大使協會2017年度「美國總統志工服務獎」獲獎名單：

金獎：趙磊（志工服務250小時以上）。

銀獎：王世如、陳韋杉、江思穎、鄭羽宸、邱品富、李瑞恩、陳欽福（志工服務175小時以上）。

銅獎：郭智翔、李瑞祈、胡苡晴、黃宏俊、黃國俊、林郁庭、陳錫明、林子群、黃以萱、李承諺、徐薇、廖凱翔（志工服務100小時以上）。（圖片由波特蘭青少年文化大使協會提供）