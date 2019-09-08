青少年台灣多元文化夏令營　讓學生體驗中華文化

（社團來稿）大波特蘭華文學校聯誼會於六月二十九日下午一時，在奧勒岡州的雨津市，假 First Baptist Church 舉行青少年台灣多元文化夏令營結業典禮，來賓百人觀禮；會場中陳列五十位學員多樣靜態的成品，舞台上則有功夫、舞蹈和扯鈴的動態表演。

結業典禮在回顧第一天報到的影片中展開，隨後由中華民國僑委會西雅圖華僑文教服務中心主任陳敏永先生致詞，感謝大家的努力讓夏令營圓滿舉辦，希望透過這種有趣的方式傳達台灣多元文化，教會Pastor Paul Herriot 牧師也致詞表達自己的教會榮幸能提供場地做美麗的文化交流，讓孩子們跟不同文化作接觸。

文教中心主任陳敏永先生接著頒發感謝狀給五位老師：工藝老師簡信華、國畫老師陸璋、舞蹈老師郭瑄、扯鈴老師張瑜珊、武術老師黃斯煒。隨即動態表演開始，分別有不同組別的學生演。

陳敏永主任接著向五位工作人員頒發獎狀，包括Katrina Ang、張瑋、孫綺芬、黃莉君和FASAC導師林孟慧。聯誼會創辦人劉政賢顧問則頒發服務證書給七位輔導員，主任陳敏永先生、劉政賢顧問、高梅玲顧問並和所有參與服務的老師以及工作人員們合影。

今年的文化夏令營以“紙藝”為主題，數天來學員們練習造紙、學習山水畫、水墨畫、動物、花卉、宣紙、棉紙成品集冊，用自己造的紙做封面及封底,，學員自己用棉線裝訂成書本。並運用彩色撕棉的特殊效果，完成卷軸式的畫作，運用國畫技巧彩繪自己的營服、並書寫青少年台灣多元文化夏令營的漢字。運用摺紙技巧，連集成串的元寶，象徵財源滾滾，台灣傳統剪紙的技巧，切出也剪出篇篇動人圖案，使用中國結製作出美麗的項鍊和手環。

歷年來，文化夏令營除了活動內容多樣多元外，每位服務的老師以及工作人員出錢出力也是夏令營成功的元素。今年更增加兩位FASCA的導師和家長，以及三位FASCA的學員來幫忙，看到、聽到每位學員和家長們都非常滿意學生的學習，雖然文化志工老師們都很辛苦卻是值得的，更在記憶的深處留下珍貴的扉頁。