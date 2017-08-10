青少年中華文化夏令營完滿結業

（社團來稿）大波特蘭華文學校聯誼會在八月五日下午一時，假華州溫哥華市的Clark College 舉行了今年度的青少年中華文化夏令營的結業典禮，來賓百人觀禮；會場中陳列五十位學員多樣靜態的成品，舞台上則有扯鈴和舞蹈的動態表演。

結業典禮首先在學員和老師以及工作人員們｛歡樂跳跳跳｝中展開， 隨後由駐西雅圖華僑文教服務中心主任陳敏永先生致詞， 並且在老師們製作的風箏， 題上正體字 “ 飛”，象徵我們中華文化從此飛黃騰達，平步青雲。接著頒發感謝狀給四位老師， 也頒發服務證書及禮物給四位輔導員， 並和所有參與服務的老師以及工作人員們合影。

第一個節目是初級組的-｛神氣小天才｝，稚嫩的表演跳繩跟毽子; 第二個節目是充滿喜慶的-｛喜氣洋洋｝，頗具張燈結綵歡樂的氣氛；第三個節目是中級組的扯鈴表演-｛精鈴樂園｝; 第四個節目是跳繩加上彩帶的-｛繩彩飛揚｝；第五個節目是高級組的-｛鈴轉躍天｝; 除了扯鈴加上陀螺的表演，第六個節目大陣仗的-｛江畔儷影｝，結合了中、高級組學員，有蓮花的柔美及綠波的擺動，十分搶眼! 最後一個節目是由四位輔導員表演的扯鈴壓軸好戲-｛波濤洶湧｝，輔導員每晚都用心練習所以成效非凡。

聯誼會在劉政賢顧問和高梅玲顧問的規劃，陸璋會長的領導，夏令營營長張瑋， 副營長張豐華以及財務長黃莉君努力合作下順利揭幕。追述之前開營第一天由舞蹈老師吳惠文的帶動唱｛伊比呀呀｝揭開序幕，接著由扯鈴老師陳怡彣示範扯鈴基本整理方式和起鈴的動作; 不但讓學員們積極參與，並示範一項另類的扯鈴-鍋蓋替代鈴，贏得滿堂喝采! 然後是手工藝術老師簡信華以尋找金縷鞋為由，試穿—趣味展開美術教師陸璋“平步青雲”(Hit the ground running)紙鞋子的製作。

五天來學員們運用國畫技巧彩繪自己的營服、面具(面面俱到-Appreciate the Details) 、筆袋、葫蘆，並習得書寫中華文化夏令營的漢字。不僅在衣服上， 也在筆袋和葫蘆上題字; 運用書法之美， 更在每個風箏上留下字跡。手工藝課程則是運用吸管、緞帶製作立體的富貴魚， 剪紙貼畫製作桌上小紙傘， 運用中國結製作出大頭娃娃和彩色蜻蜓， 並且製作台灣傳統的天燈。

此外，手工藝課程還將寫好的漢字，結成立體風箏，共分三組，由四位輔導員和老師們帶到戶外放風箏，孩子們看到漢字飛揚在天空都十分興奮！

歷年來大波特蘭華文學校聯誼會都是辦理一個結合日間營和住宿營，兩項選擇的方式；如果選擇住宿營， 夜間有安排游泳、扯鈴、 繪畫、手工藝、以及放映華文電影。除了活動內容多樣多元， 每位服務的老師以及工作人員出錢出力也是夏令營成功的元素。看到、聽到每位學員和家長們都非常滿意學生的學習， 雖然文化志工老師們都很辛苦卻是值得的， 更在記憶的深處留下珍貴的扉頁。