露宿者嚴重影響市中心商舖 政府通過撥出旅遊稅收資助

（本報綜述）在市中心，到處都聚滿流浪人士，除了影響市容外，商舖及酒店更是大受困擾。麥魯瑪縣縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）提出建議，向入住酒店和租用汽車的遊客們加收費用，估計這做法能為本市每年帶來超過525萬元的額外稅收。

一名市中心的東主表示，街上的流浪漢和精神健康有問題的人士已令人苦無對策，即使用旅客的金錢來緩解這問題也值得一試，因為大家都關注到這班露宿者，但同時我們亦要恢復本市的市容。

流浪漢恐嚇途人已是屢見不鮮的事情，而這名東主注意到越來越多到處行乞、露宿街頭和有精神健康問題等人士，雖然生意好，但遊客們亦不斷在投訴這令人困擾的情況，甚至有人已被嚇怕，不願到市中心消費。

位於老城的慈善機構Union Gospel Mission總監Russell表示，說到新的稅收安排，他會用如提供廉租單位，精神健康治療及戒毒治療等。他指出每名染上毒癮的人士很大機會會流浪街頭，這令問題愈趨嚴重。

這類跨政府部門的協議早在2001年首度出現，當時是徵集稅項來擴建俄勒岡會議中心；到2013年協議重新修訂，作為資助興建會議中心酒店。單在去年向酒店住房及租車服務徵收2.5%稅收的協議，共為本市帶來2,100萬元的稅收。在去年都會局政府、縣政府及市政府再作新的協議，沒有增加稅率，只是將稅收作重新分配，希望增加本市應對露宿者問題的資源。

市長辦公室的發言人表示，這項新訂的協議，將會是一個雙贏局面：除了為本地多個藝術娛樂場所增加撥款作為改善及更新設施外，亦能為解決本市房屋短缺和露宿者問題提供額外的撥款；同時無須增稅，不會影響本市正在蓬勃發展的旅遊業。