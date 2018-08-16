電動滑板車推行兩周, 發現使用者不守規則. 運輸局發指引: 籲市民要注意安全

（本報綜述）波特蘭市由七月底開始，推行為期四個月的電動滑板車試用期，一開始，這些電動滑板車深受市民歡迎，但不少使用電動滑板車的人士不守規則，引致運輸局接到不少投訴，開行以來於上周出現首宗意外。

上周，波特蘭運輸局就宣傳這行潮玩兒而公佈了一些有關的數字：在開行只有短短兩星期時間內，租出的電動滑板車共出行了近五萬架次，共走了七萬五千多哩。隨之問題就來了！

上周五，一名使用電動滑板車的市民，在東北區122街84公路出口被一輛汽車撞倒；據報導，這名市民開著電動滑板車在馬路上逆向而行，在路口被一輛合法地轉彎的司機撞倒。這就成為了首宗的電動滑板車意外。警方表示，這名市民在使用電動滑板車時未有戴上頭盔。

為了確保大家的安全，波特蘭運輸局日前再發指引：

1. 電動滑板車只能在單車徑或行車道上滑行；在行人道上，使用者一定要下車推著行。

2. 法例規定使用者必需戴頭。

3. 請將電動滑板車停泊在行人路靠路邊，不要擋道。

4. 嚴禁在行人道上滑行，要讓路給行人、騎單車人士及殘障人士。

5. 嚴禁在公園內使用電動滑板車。

6. 受酒精或藥物影響下開車，有可能會被檢控。

7. 每一輛電動滑板車停只准一個人使用。

8. 不能將電動滑板車帶上TriMet （巴士、輕鐵）和電車上。

更多詳情，可參閱網頁 https://www.portlandoregon.gov/transportation/77294。

租用這些電動滑板車實在方便，市民只要從手機下載應用程式，啟動租用程式，目前的收費是開鎖費一元，然後每一分鐘收費15美仙，頭盔自備，按本市法例使用者必需戴頭盔，和18歲以上人士才能將電動滑板車駛出馬路。租用完畢後，他們的「用完即棄」的方式，讓市民可隨便將電動滑板車掉在街上，然後拍一張照片上傳就可。