雨過天晴 喜慶佳節 全僑一心慶中秋盛會完美落幕

（來稿，王勳報導）9月22日，本埠「中華會館」在中國城主辦「全僑一心慶中秋」嘉年華，逾千華人華僑簇擁追捧與觀覽。本州第一先生(州長丈夫) Dan Little 和原華裔參議員葉鄧稚鳳女士親自到會祝賀，令主辦者不勝喜悅。

象徵團圓的中秋節是華人的重要節慶。今次「中華會館」在余仕維的統領下，聯同多個僑團以《全僑一心慶中秋》為主題，在中國城內舉辦節慶活動，讓眾多的華人和市民，同慶中華傳統節日。

本次嘉年華以文藝表演為主，意在營造節慶歡樂氣氛。並於現場設立多個專題攤位，有手工製作、書畫體驗等，可謂豐富多彩，賞心悅目。讓大眾體驗異域之都與傳統節慶的奇妙融合，感受華埠節慶魅力。表演主場設在「中華會館」門前街區，四周張燈結彩，鑼鼓喧天。由李氏舞獅團舞龍、舞獅開場，彩龍飛舞，雙獅嬉耍，中華傳統文化氣氛瀰漫全場。本埠當紅新秀源小源擔任主持。

歌曲演唱由戴麗紅、王鷹、穆春贊、王艷梅等人擔綱，分別演唱了女聲《映山紅》和《戴月》，詠嘆調《我的愛人你可聽見》，民歌《父老鄉親》和《雙腳踏上幸福路》，評劇《報花名》、豫劇《誰說女子不如男》等，有現代歌曲也有傳統戲曲，交相輝映，聲情並茂；舞蹈表演由蘭心公益慈善舞蹈隊的《歡樂腰鼓》、《大地飛歌》、《太極功夫扇》和中國鄉友會舞蹈隊的《迎賓》、NW Chinese Dance Troupe 的《Joy 喜悅 》、PCDT的《康定情歌》、以及由現場觀眾參與的《廣場舞》等組成，此起彼伏，絢麗多姿；而由林偉明師傅領演的《太極三十六式》以及粵聲社表演的中國傳統音樂，更是各展風姿，精彩紛呈，令到現場觀眾掌聲不斷，引爆全場。

現場還有多個專題攤位，手工製作、書畫體驗和卜卦演示等，書法由本埠容少峰老先生親力親為，揮毫為鍾情於中華文字書寫的各族裔的愛好者題寫中秋詩詞與個人姓名，讓拿到題字的眾人喜不自勝，紛紛拍照留念。

本次嘉年華幸逢天公相助成其美事。據當天氣象預報有雨，開場後卻雲開日出，令在場人士喜笑顏開。負責人之一的陳笑芳女士在現場高興的對記者說，感謝天公作美，開幕前下了一場雨清洗了街道路面，開幕時天空放晴，藍天白雲，讓這次活動在藍天和暖陽下順利舉行，令人鼓舞。觀者如雲，讓大家度過了一個歡樂喜慶的中秋盛會。她代表主辦方表示，在此衷心感謝本地多個團體的大力支持，有他們慷慨出錢出力的義舉，才令活動籌辦得事半功倍。特別感謝共襄盛舉的中華會館、華賢勵志基金、秉公堂、協勝公會、僑聲報、至孝篤親公所、中國聯誼會、黃氏公所、李氏公所、海宴公所、同源會、NW Chinese Alliance、餘風采堂、波特蘭高雄姊妹市協會、余穎強房地產及李先興女士、朱介眉先生等團體和個人；還有多謝所有到來幫忙的義工，他們落力的表現，更為慶祝活動錦上添花，願我們再接再勵，為華人社區的福祉更多服務和奉獻。

當日的蘭蘇園亦舉辦了不同的慶中秋活動，連同由華人社區合辦的《全僑一心慶中秋》，讓波特蘭的唐人街充滿了佳節的熱鬧氣氛。（圖片由主辦單位提供）