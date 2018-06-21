雨水不足　波特蘭水務局週三開始啟動地下水井供水

（本報綜述）由於連續乾旱和高溫的天氣，波特蘭水務局宣佈，由週三（20日）開始，將啟動哥倫比亞南岸井田（Columbia South Shore Well Field）供水，來確保波特蘭市民的供水不受影響。

由於本地區在春季時雨水量不足，氣溫亦高於正常，再加上天氣預測雨水不足和高溫，水務局決定開始用井田的地下水來補充Bull Run (本市主要的供水源)的供水，直至雨量回復正常。

水務局主任Stuhr 表示：「水務局要確保向近100萬名客戶供應安全和可靠的食水，在乾旱的春天結束時，我們感到欣慰因為知道我們可以透過哥倫比亞南岸井田來滿足我所有客戶的需求。」

哥倫比亞南岸井田，是波特蘭受保護的地下水資源，提供了來自三個不同含水層的26個活躍水井的高品質飲用水。位於哥倫比亞南岸的井田是俄勒岡州第二大飲用水源，每天可產生高達9,500萬加侖的水。在日常維護、發生濁流事件、緊急情況或當波特蘭需要額外夏季供水時，井田會被用作補充或替代水源。

根據水務局的資料，井田的地下水供應量佔每日食水供量的25至35%，如乾旱天氣持續，供應量會隨之而增。

據了解，因只有少量的地下水混在Bull Run 水源一起供水給客戶，客戶亦難發現水質有任何的改變。同時，最少要兩個星期（按不同地區地而不同）地下水才會到達到客戶的家中。