陷財困　入學率低　115年老牌大學宣佈關門



（本報綜述）位於波特蘭市北區，有115年辦學歷史的Concordia 大學，在上周五經校董會投票通過，大學在完成今個學年之後將永久關閉，並於周一公佈了這一消息。

校董會表示，由於“日益嚴峻的財務挑戰以及充滿挑戰和不斷變化的教育環境”等理由，在決定將學生的福利放在首位後，作出了關校的決定。

校方表示，他們將與其它機構商討協助學生順利過渡到另一家大學，繼續他們的大學課程。

今年在4月份的畢業禮將是最後一屆，在畢業禮後，大學將於4月25日正式關門；而法律系學生的畢業禮則會在5月舉行。

該大學的代校長Thomas Ries 博士表示，他們在多次的禱告後，和考慮過多個繼續大學營運的可行性後，校董會認為以大學目前的收生率和財務情況，不足以支持大學的營運。關閉這所大學，對學生和教職員都是一個最合適的決定。

停學後，面積有24英畝的校舍將交還所屬的信議會教堂，估計教會會將其出售。

Concordia 大學創立於1905年，當時名為Lutheran 大學，有超過6,000名學生和400名教職員，目前提供有15個主修學士課程和在教育、管理和法律的碩士課程。

消息傳開後，波特蘭州立大學的代校長Stephen Percy 對此表示遺憾，並表示會對Concordia 大學伸出援手，並協助學生在這艱難時期能平安過渡。

在大學公佈消息後，有一名網上課程學生William Spaulding向校方提出訴仲，指Concordia 大學在財務上誤導學生，向學生收取2020的學費，如學生早知道學校會出現財政問題，學生就不用再交學費；這名學生又指出未有畢業的學生現時拿著一些無其他大學認可的學分。William的代表律師指，學生付了學費但卻得不到應得的學習。

Concordia 大學在回應此事時表示，校方相信這些指控是不成立的，目前校方正集中為學校的教職員和學生提供支援，讓他們能順利過渡。至於學分方面，全部是認可的，學生可將學分轉到其他大學，繼續學業。