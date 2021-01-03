除夕夜市中心再現暴亂破壞 市長強烈遣責 促州立法嚴懲重犯者
（本報綜述）一班為數約100人的示威群眾，除夕夜在市中心進行破壞，惠勒市長對此極表憤怒，並連同警察局長洛弗爾、麥縣警長里斯和剛上任的市議員馬普斯齊聲指摘暴徒的行為。
根據警方的消息，除夕夜約7時45分，有近100人聚集在市中心三街和Main街一帶，進行暴力行為，最少投擲了兩枚汽油彈和向聯邦法院和司法中心施放大型煙火，並企圖破門進入法院。警方宣佈在司法中心外的是暴亂，最後在約零晨2點成功驅散人群，並拘捕了兩名成年人和一名15歲的青少年。
這班暴徒向市中心多家商舖進行破壞並偷竊，包括銀行、珠寶店、咖啡店、酒舖等。
惠勒市長在元旦日召開視像新聞會，他說：”昨晚發生的暴力事件令人髮指，我們將盡一切可能將暴徒繩之於法，”。
警察局長洛弗爾指出，警察局從全市抽調警察來應對這一事件。他說：“昨晚的事，對警隊來說是極具挑戰的，警員受到攻擊，是一次非常激烈和非常大的對抗，暴徒用汽油彈、石頭、磚頭、冷凍水瓶來對付警員。”
洛弗爾局長表示，麥縣警方和聯邦執法官員幫助波特蘭警隊將暴徒趕離聯邦法院和司法中心。惠勒將暴力行為歸咎於安提法，而無政府主義者喜歡破壞。
惠勒市長說：“在這個地球，有人致力在破壞，只想看到世界被燒掉，這就是我們要面對的。無法律和無政府狀態付出了巨大的代價，並且給我們社區的未來帶來了巨大的風險。 現在是時候對那些要摧毀我們社區的人進行更嚴厲的抵制了。”
剛在元旦日上任的市議員馬普斯也有出席新聞會，他直接向暴徒發出呼籲：“請停手！ 您們的暴力行為只會加劇暴力。”
惠勒市長表示，他最早會在下周召開一次聯邦、州和地方執法機構之間的會議，尋求方法應對，並開展合作阻止將來發生類似的事件。市長還希望俄勒岡州立法機關能夠立法對多次重犯的人，處以更嚴厲的處罰。
警方現懸紅2,500元緝拿有關犯案人士歸案。