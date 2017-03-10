限時優惠　　立即行動 『小肥羊』任點任食特惠價　週一至週四每位19.98元

（本報訊）極受火鍋紛絲愛戴，位於在比弗頓區8號公路上的商場內的『小肥羊』，目前正舉行『周一至周四任點任食大特惠』，即日起，周一至周四午餐或晚餐任點任食火鍋，原價$22.98，現特價$19.98，再加上$5優惠券，只須$14.98，超值！喜愛火鍋的人士，一定不能錯過的大吃大喝的機會。

一提到『小肥羊』就想到其味濃郁的秘製湯底，和那些薄薄切片，只要輕涮幾下，即可嘗到鮮嫩滑口的牛肉和羊肉。『小肥羊』一直打著「不需蘸料涮火鍋」，減少鹽和油的攝入，完全符合現代人追求的健康飲食。『小肥羊』的湯底久經熬制的骨湯為基礎，亮白醇香，配以各式新鮮材料，又包括枸杞、紅棗、黑豆蔻、人參等36種草藥和調味料而秘制出來的。然而，為了照顧重口味的食客，『小肥羊』仍然會提供多種調味醬料來滿足這些食客的喜好。

原來『小肥羊』有一套健康的涮食方法：在涮肉之前，先喝一碗小肥羊秘製湯底暖胃，然後先涮牛羊肉，使肉湯的品質達到最佳狀態；接下來是肉丸類、海鮮類、菇菌類，這些食材會使湯味更加鮮美；然後放入豆腐類、寬粉、粉絲類、芋頭馬鈴薯類等，煮食的時間也可以稍長，以使其充分吸收湯汁；最後才是綠色蔬菜、米粉生麵類，這樣才能保持維他命，也不會使粉面渾濁湯底。按照以上順序吃火鍋，才能讓我們更科學的調配營養，在享受美味的同時也獲得健康。

對於無辣不歡的食客，『小肥羊』一鍋充滿辣椒油和花椒的深紅色辣湯，絕對是最佳的選擇。又要吃辣，又不想錯過秘制湯底，選一個鴛鴦湯底就能一次過滿足了不同口味的要求，盡情享受火鍋的樂趣。

『小肥羊』的火鍋料多達80多種，選料上乘且新鮮，無論是牛肉、羊肉、豬肉口感特別細膩，香氣四溢；手打蝦丸－爽脆；海鮮、蔬菜、豆腐類，應有盡有。只須$19.98，就可「任點任食」，並一次過品嚐這麼多的火鍋食材，實在令每一位食客大塊朵頤，欲罷不能！

『小肥羊』比弗頓店裝修精緻典雅，中西合璧，讓人耳目一新，就餐環境可算是本地中式餐館之冠。該店亦設有大型圓桌，足可座十多人，並分開數個爐來煮食，既方便煮食，同時一大班朋友亦可同時樂在其中的享受一頓盛宴。

『小肥羊』地址3861 SW 117th Ave.，Beaverton OR 97005 （百佳超市旁），訂座電話：971-238-9798。