降雨量極少　俄勒岡州正處於極度乾旱的情況

（本報綜述）由於剛過去的春天是一個幾乎沒有雨水的季節，這令到俄勒岡州要面對一個極為乾旱的夏季，這情況使本州的消防局極為擔憂，除了去年的山火仍未全完撲滅，最近在The Dalles 和Silver Falls 國家公園附近，再加上州南部和中部的多宗山火，已令到消防部門和森林局人員忙個不了。

據消防局的人員表示，今年乾旱提早到步，目前的情況就如往年的八月一樣。而據天氣的預測，本州在今個夏天的150日內，就只能只有0.1英吋的降雨量。在這樣的季節中，下雨連帶出現的有打雷閃電的場面，而閃電是導致山火的主要原因之一。

消防局長Flood表示，七月和八月是幾乎無雨水的，波特蘭地區有可能出現在五個月內只有二吋雨水的情況。該局的人員提醒市民，不要在戶外掉煙頭或是放煙火，去年令人記憶猶新的哥倫比亞夾谷的山火就是由煙火所引發的。Flood又指出，市民亦應留意在排水溝內積存乾的樹葉，甚至在剪草時，機器與石頭的磨察都能會引起火花，市民應特必留意。

麥魯瑪縣早在七月初已發出焚燒禁令，著市民不要焚燒垃圾。

在The Dalles東南面的山火，火場面積已擴展到36,000公頃，並已危及民居，附近一帶居民已被迫疏散。周三早上山火蔓延速度放緩。

布朗州長已引援了“大火法”，允許州消防部門動員全州各地的消防員和設備。目前，全州共有32個消防局派出了123名消防員正在這火場內滅火，還有更多隊員即將到場協助。消防局長Flood表示，希望在未來數天內，天氣能配合，否則強風再來，就再增加滅火的困難。