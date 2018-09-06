降壓藥竟然被裝錯瓶子？！FDA下令召回！

（綜合報導）這款被召回的藥全名Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg，由Accord公司生產，100片裝，召回批次為PW05264。

召回藥片為淺橘色和桃粉色，圓形，正反兩面分別引有字母“H”和數位“1”。

這款藥主要用於高血壓等相關疾病，這次卻不小心混入了安體舒通（Spironolactone），一種用於治療原醛症（primary hyperaldosteronislti）的藥物。

安體舒通（Spironolactone）原本是給患有充血性心力衰竭、帶水腫的肝硬化、腎病綜合征、原發性高血壓等疾病的患者使用。

如果不小心錯把安體舒通當降壓藥使用，可能會導致血鉀離子升高，而鉀離子平衡是肌肉正常運轉的關鍵，尤其是針對心臟部位。

一旦用錯藥物，患者可能會出現疲乏無力、麻痹嘔吐等輕微症狀，也可能會出現心律失常的致命症狀，一切由根據個體差異決定。

幸好目前還未爆出任何生病或致命案例，但大家最好核實一下家裏是否有這個批次的降壓藥。

據FDA統計美國約有1/3的成年人患有高血壓，降壓藥是很多家庭的常用藥。

然而就在上個月，一款常用的降壓藥Valsartan懷疑含有致癌雜質NDMA，被多個國家緊急召回。

如果不清楚家裏的藥是否屬於此次召回的問題藥物，可以直接去藥房諮詢。